Luis de la Fuente, selecionador de Espanha, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre a Áustria:

Análise à vitória sobre a Áustria

«Tenho muitos motivos para estar feliz. A vitória foi importantíssima pela imagem que deixámos, que foi sensacional, e pelo desempenho individual. É ótimo que os jogadores celebrem feitos desta envergadura. Estamos muito bem e continuamos com o processo, mas temos de ser ainda melhores na próxima partida.»

Espanha com «necessidade» de melhorar?

«Precisamos de melhorar em todos os aspetos. Tivemos um grande desempenho, mas o nosso espírito é continuar a melhorar, sobretudo tendo em conta que esta equipa ainda não atingiu o seu teto e tem possibilidades de evolução. Temos de fazer ainda melhor, mas de forma natural, porque esta equipa é muito ambiciosa, insaciável e quer fazer um pouco mais a cada dia.»

Recorde de minutos sem sofrer de Unai Simón

«É uma honra e um motivo de orgulho para mim. Estamos juntos desde 2019, quando ganhámos o Europeu na Grécia e ele tinha 16 anos. Desde então, passámos por várias provas. Mais do que uma relação entre jogador e treinador, é quase uma ligação de família. Estou feliz, porque Unai Simón teve o reconhecimento mundial que merece e isso mostra que é um dos melhores guarda-redes do mundo.»