Luis Suárez: «É um dia triste, a Colômbia estava destinada a coisas melhores»
Avançado do Sporting espera que a eliminação nos oitavos de final do Mundial 2026 seja «um ponto de viragem»
Avançado do Sporting espera que a eliminação nos oitavos de final do Mundial 2026 seja «um ponto de viragem»
O avançado colombiano Luis Suárez, do Sporting, que representou o seu país no Mundial 2026, falou, na terça-feira, de um «dia triste» com a eliminação da Colômbia ante a Suíça, nos oitavos de final da competição.
«É um dia triste. Esta equipa, seleção e país estavam destinados a coisas melhores. Chegámos até esta fase e quero agradecer a todo o país e às pessoas que encheram cada estádio onde jogámos», disse Suárez, ainda no relvado, na flash-interview.
«Esperemos que este seja um ponto de viragem grande, porque devemos encarar o que se viu deste país e desta seleção nesta competição com uma perspetiva positiva, embora fique sempre esse lado triste», concluiu o avançado do Sporting.
Suárez, de 28 anos, participou nos cinco jogos da Colômbia no Mundial 2026, tendo sido titular em três deles e suplente utilizado noutros dois. Não marcou qualquer golo.