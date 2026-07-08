O avançado colombiano Luis Suárez, do Sporting, que representou o seu país no Mundial 2026, falou, na terça-feira, de um «dia triste» com a eliminação da Colômbia ante a Suíça, nos oitavos de final da competição.

«É um dia triste. Esta equipa, seleção e país estavam destinados a coisas melhores. Chegámos até esta fase e quero agradecer a todo o país e às pessoas que encheram cada estádio onde jogámos», disse Suárez, ainda no relvado, na flash-interview.

«Esperemos que este seja um ponto de viragem grande, porque devemos encarar o que se viu deste país e desta seleção nesta competição com uma perspetiva positiva, embora fique sempre esse lado triste», concluiu o avançado do Sporting.

Suárez, de 28 anos, participou nos cinco jogos da Colômbia no Mundial 2026, tendo sido titular em três deles e suplente utilizado noutros dois. Não marcou qualquer golo.