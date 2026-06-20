Manuel Neuer isolou-se como o guarda-redes com mais jogos em Mundiais. O gigante de 40 anos é titular na baliza da Alemanha desde 2010. Neste sábado, o guardião fez o segundo jogo no Mundial 2026, totalizando 21 e descolando do francês Hugo Lloris.

Natural de Gelsenkirchen – onde se afirmou pelo Schalke 04 – Neuer fez seis jogos no Mundial 2010, sete em 2014, três em 2018 e três em 2022. Pelo meio, disputou os Europeus de 2012, 2016, 2020 e 2024. Por isso, o veterano é também o guarda-redes com mais jogos em Europeus (20).

Pela Alemanha, Neuer conquistou o Mundial 2014 e o Europeu de sub-21 (2009).

Manuel Neuer representa o Bayern Munique desde 2011, sempre como titular indiscutível.

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