Roberto Martínez, em declarações aos jornalistas, na conferência de imprensa após o empate a um golo diante da RD Congo:

Análise ao empate na estreia do Mundial

«Começámos bem o jogo, marcámos um golo, mas teve um efeito contrário. Começámos a manter bola, não chegámos à baliza e perdemos muita profundidade. Depois, a RD Congo marcou numa bola parada. A Argentina perdeu com a Arábia Saudita no primeiro jogo e ganhou o Mundial. É um processo. Falar em ganhar o Mundial é uma emoção que não ajuda a ganhar jogos.»

Importância da fase de grupos...

«Tentámos até ao fim, com atitude e esforço dos jogadores. A nossa responsabilidade é estar ao melhor nível, agora a emoção de ganhar o Mundial não faz parte da fase de grupos. Acredito muito no que podemos fazer.»

Dificuldades criadas pela RD Congo

«Parabéns à RD Congo, que executou muito bem o plano. Ganharam muitos duelos e mantiveram a intensidade física até ao fim. Estava difícil entrar na área, a RD Congo defendia com uma linha de cinco. Quando precisamos de marcar, Ronaldo tem estar em campo.»