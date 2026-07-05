Portugal realizou, este domingo, o último treino antes do jogo contra a Espanha, a contar para os «oitavos» do Mundial 2026.

No centro de treinos em Dallas, Roberto Martínez teve todos os jogadores à disposição, sendo que na sessão deste sábado apenas Bruno Fernandes e Vitinha subiram ao relvado nos 15 minutos abertos à comunicação social.

Mais de 200 jornalistas de todo o mundo marcaram presença junto ao relvado, sendo que às 10h00 já se sentia uma temperatura de 32 graus e com muito sol. A conferência de imprensa do selecionador e de um jogador está marcada para as 18h45 (horas de Lisboa).

Recorde-se que Portugal e Espanha medem forças a partir das 20h00 desta segunda-feira, no Texas.