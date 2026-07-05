Roberto Martínez, em declarações aos jornalistas, na conferência de antevisão ao encontro com a Espanha, a contar para os «oitavos» do Campeonato do Mundial:

Análise ao encontro com a Espanha

«Respeitamos muito o adversário. Espanha é uma equipa muito boa. Somos melhores com bola e precisamos de defender com bola. É importante ter desempenhos completos, é preciso ser bom sem bola e defender bem. Liga das Nações? 2-2 foi um resultado curto e acho que o jogo amanhã vai ser igual. É preciso personalidade para manter uma intensidade alta durante o jogo todo. Amanhã é um jogo que precisa de intensidade e é um jogo de personalidade. Amanhã não é um jogo exigente para os nossos médios, é para todas as linhas. Há situações que temos de defender bem no um contra um.»

Ronaldo e Ramos juntos de início?

«Acho que precisamos de falar do adversário e dos momentos do jogo. Primeira parte contra a Croácia foi muito boa, mas quando o adversário marca tivemos de mudar a dinâmica. Condicionar os centrais e quando marcámos o jogo foi diferente. A Croácia utilizou bem a bola e não podíamos estar a jogar com inferioridade numérica. Em relação aos momentos do jogo, o importante é que todos acrescentem. Todo têm de estar preparados para ajudar a equipa. É o trabalho que fizemos durante três anos e meio. Seria um ponto fraco limitar o nosso jogo a um aspeto tático. 21 jogadores de campo que já foram utilizados. Inácio e Guedes? Acredito muito neles.»