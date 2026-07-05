Roberto Martínez, em declarações aos jornalistas, na conferência de antevisão ao duelo com a Espanha, nos «oitavos» do Mundial 2026:

Fase de grupos realizada por Portugal

«Nós queremos ganhar todos os jogos. A ideia quando chegámos ao Mundial era tentar crescer muito e utilizar os jogos para preparar todos os jogadores. A ideia era tentar ganhar o grupo. Temos de melhorar, experimentar aspetos e não consegues escolher o caminho. Tens de dar o melhor nível dentro desse caminho. Estamos focados nos «oitavos» deste Mundial.»

Grupo muito comprometido neste Mundial

«Força vem com vitórias. Medimos os valores do grupo e capacidade de autocrítica. As equipas não chegam ao Mundial e são equipas campeãs. Isso não existe. Dentro da dinâmica individual, os jogadores têm de estar comprometidos. A equipa nunca se esconde, tem sempre uma reação positiva e ganhar amanhã é a melhor forma de crescer.»

Semelhanças entre Yamal e Ronaldo?

«Jogadores diferentes, um é muito novo e que mostra que é capaz de carregar a pressão da equipa. O outro é uma figura icónica e o que ganhou fala por si mesmo. São posições diferentes e jogadores com capacidades diferentes para decidir um jogo. Estão em momentos diferentes das respetivas carreiras.»