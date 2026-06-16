Mundial 2026
Há 1h e 50min
Mbappé histórico: passa Messi e Fontaine e torna-se o melhor marcador de França
Avançado do Real Madrid é o terceiro jogador com mais golos em fases finais de Mundiais, ao lado de Gerd Müller
DIM
Avançado do Real Madrid é o terceiro jogador com mais golos em fases finais de Mundiais, ao lado de Gerd Müller
DIM
Kylian Mbappé apontou um «bis» frente ao Senegal e tornou-se assim o jogador mais golos na história da França (58).
No jogo de estreia dos gauleses neste Mundial 2026, o avançado do Real Madrid ultrapassou o registo de Olivier Giroud (57) e contribuiu para a vitória por 3-1 no encontro desta terça-feira.
Além disso, a noite foi ainda importante para o registo de Mbappé no que toca a fases finais de Campeonatos do Mundo. Para trás ficam Lionel Messi (13 golos) e Just Fontaine (13 golos), com o francês a subir ao terceiro lugar dos melhores marcadores, apenas atrás de Ronaldo Fenómeno (15 golos) e Miroslav Klose (16 golos) e com a mesma eficácia de Gerd Müller.
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