São os nomes que ainda não chegaram ao Olimpo do futebol, mas provavelmente vão chegar. O Mundial 2026 será para muitos deles, por isso, o palco onde o mundo poderá por fim conhecê-los. Uns já mostraram o que valem nos maiores clubes da Europa, outros ainda são menos conhecidos do grande público. Eis os dez jovens que podem sair de Norte-América como as novas estrelas do futebol mundial.

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Rayan – Brasil - Extremo Direito – 19 anos

Rayan é um dos maiores talentos da nova geração brasileira e o jogador mais jovem da convocatória da seleção para este Mundial. Depois de se destacar no Brasil, deu o salto para a Premier League no mercado de inverno e adaptou-se rapidamente ao futebol inglês, assumindo um papel importante numa das ligas mais competitivas do mundo. Extremo que prefere partir da direita para zonas interiores, destaca-se pela potência física, velocidade, capacidade de drible e qualidade na finalização. É um jogador muito objetivo, forte no 1x1 e com um apurado sentido de baliza, conseguindo criar perigo de forma constante. Apesar da forte concorrência no ataque brasileiro com Rapinha e Vinícius Jr, a sua capacidade para entrar e mudar o ritmo dos jogos faz dele uma das principais armas da seleção e um dos jovens a acompanhar com maior atenção neste Mundial.

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Luka Vušković – Croácia - Defesa Central – 19 anos

Luka Vušković é apontado como um dos defesas centrais mais promissores da nova geração europeia. Formado no Hajduk Split, passou por diferentes campeonatos antes de chegar ao Tottenham, destacando-se recentemente durante o empréstimo ao Hamburgo, onde confirmou o enorme potencial que lhe é reconhecido. Com uma combinação de dimensão física, agressividade nos duelos e qualidade técnica, representa o protótipo do central moderno. Destaca-se pela capacidade no jogo aéreo, pela leitura defensiva e pela confiança com bola, sendo capaz de iniciar construção ou progredir em posse. Além da consistência defensiva, é também uma ameaça nas bolas paradas, onde tem demonstrado uma invulgar capacidade goleadora para a posição com 14 golos nas últimas duas temporadas. Tudo indica que terá um papel importante no presente e futuro da seleção croata.

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Yan Diomande – Costa do Marfim - Extremo – 19 anos

Yan Diomande é uma das grandes revelações da nova geração marfinense. Depois de fazer a formação entre a Costa do Marfim e os Estados Unidos, afirmou-se no futebol europeu e explodiu definitivamente ao serviço do RB Leipzig, clube no qual se destacou como uma das principais figuras da Bundesliga. Extremo moderno e versátil, alia potência física, aceleração explosiva e uma enorme capacidade de desequilíbrio no 1x1. Destaca-se pela facilidade com que conduz para zonas interiores, pela tomada de decisão e pelo impacto que tem em transição, sendo igualmente capaz de criar e finalizar oportunidades. O seu crescimento tem despertado o interesse dos maiores clubes europeus, com Liverpool e Paris Saint-Germain entre os principais candidatos à sua contratação.

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Johan Manzambi – Suíça – Médio Centro – 20 anos

O internacional suíço de 20 anos tem impressionado o futebol europeu. Após cumprir a formação no Servette, a afirmação no Friburgo foi impressionante. Conquistou o prémio de Melhor Jovem da Liga Europa, despertando a cobiça imediata da Premier League. Arsenal, Chelsea e Manchester United perfilam-se para bater a cláusula, estimada em 50 milhões de euros. Esta corrida ao seu passe justifica-se pelo perfil fascinante de autêntico médio box-to-box. Com 1,82m, Manzambi combina uma estampa atlética notável com técnica requintada. A grande especialidade dele é rasgar linhas adversárias, utilizando uma condução de bola vertiginosa e drible em progressão. Inteligente na exploração dos espaços, garante uma dinâmica contagiante, revelando criatividade no último terço e uma tremenda facilidade de infiltração na área.

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Kobbie Mainoo – Inglaterra – Médio Centro – 21 anos

Mainoo tem mostrado ser um médio de eleição, caracterizado pela extraordinária compostura sob pressão, qualidade no passe e excelente capacidade de reter e transportar bola em espaços curtos. Dotado de uma visão de jogo acima da média, ele dita o ritmo da equipa com uma maturidade tática invulgar para a idade, brilhando tanto na transição ofensiva como na leitura posicional defensiva. Após um período difícil no começo da temporada sob o comando de Rúben Amorim, a evolução disparou com a chegada de Michael Carrick ao comando técnico do Manchester United. Apesar do interesse recente do Chelsea, o jovem de 21 anos acabou com as dúvidas ao assinar uma renovação de contrato de cinco anos, que o vincula aos Red Devils até junho de 2031. Pode ganhar espaço no meio campo inglês e crescer na competição.

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Antonio Nusa – Noruega - Extremo – 21 anos

Nusa é um extremo moderno vibrante, cuja principal imagem de marca é o drible explosivo e a capacidade técnica no 1x1. Atuando preferencialmente a partir do flanco esquerdo para fletir para o meio, destaca-se pela sua aceleração, agilidade com a bola colada ao pé e uma excelente tomada de decisão no último terço, o que o torna um criador de desequilíbrios nato. Após dar o salto do Club Brugge para o RB Leipzig no verão de 2024, o jovem norueguês consolidou-se na Bundesliga, refinando a sua consistência física e eficácia na finalização, ao mesmo tempo que se tornou uma das figuras de proa da sua seleção ao lado de Haaland e Ødegaard. As perspetivas futuras são de elite, sendo visto como um dos extremos mais promissores do futebol europeu.

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Ayyoub Bouaddi – Marrocos – Médio Centro – 18 anos

Ayyoub Bouaddi é um médio centro de apenas 18 anos que impressiona pela maturidade tática e extraordinária inteligência de jogo. Dono de uma técnica refinada e de um perfil físico esguio, destaca-se pela capacidade de progressão sob pressão, qualidade na distribuição de bola e uma visão de jogo apurada que lhe permite organizar a equipa a partir do miolo. Formado no Lille, saltou muito jovem para a equipa principal, fixando-se rapidamente como uma peça fulcral na rotação do clube francês. As perspetivas futuras são condizentes com um talento geracional, que preferiu representar a seleção marroquina em detrimento da francesa. Embora o Lille tenha conseguido renovar o seu vínculo recentemente, o forte assédio de clubes como a Juventus, Real Madrid e outros gigantes da Premier League sugere que pode haver uma saída numa das próximas janelas de transferências.

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Joel Ordóñez – Equador – Defesa Central – 22 anos

Defesa central que se destaca pelo notável atleticismo, agressividade defensiva e excelente visão de jogo. Com 1,88m, alia uma enorme imponência física a uma grande capacidade técnica para sair a jogar a partir de trás, caraterísticas que o tornam exímio tanto na antecipação e nos duelos aéreos como na construção sob pressão. Foi recrutado pelo Club Brugge ao Independiente del Valle em 2022 e rapidamente se afirmou como um pilar indiscutível da defesa belga, conquistando títulos e afirmando-se em simultâneo na seleção do Equador. Apesar de ter renovado recentemente até junho de 2029, a saída parece inevitável, com o Liverpool disposto a oferecer 50 milhões de euros para contratar um dos jovens centrais mais promissores do mundo.

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Matias Fernandez-Pardo – Bélgica – Avançado – 21 anos

É um avançado muito dinâmico que se destaca pela verticalidade, forte capacidade de aceleração e um faro de golo apurado. Tem muita mobilidade e aproveita a ala esquerda para explorar o pé direito, impressionando pela facilidade com que ultrapassa defesas em velocidade, pela inteligência a atacar o espaço nas costas da linha defensiva e pela eficácia na finalização. Após a afirmação na equipa principal do Gent na ponta final da época 2023/2024, transferiu-se para o Lille nesse mesmo verão e afirmou-se na Ligue 1, ganhando estofo físico e maturidade competitiva. Oo Lille assegurou assim uma das grandes promessas da nova geração belga com um contrato de longa duração até junho de 2029.

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Nico Paz – Argentina – Médio Ofensivo – 21 anos

É um médio ofensivo requintado e criativo que se destaca pela notável visão de jogo, capacidade de drible e facilidade em quebrar linhas. Canhoto, com uma fisionomia robusta e elegante, 1,85 m, o camisola 10 combina uma excelente receção e condução de bola em transição com um forte remate de meia distância. Após deixar o Real Madrid, assumiu-se como a grande referência do Como, de Cesc Fàbregas, na Serie A, assinando uma época soberba com 12 golos e 6 assistências que guiou o clube a um histórico apuramento para a Liga dos Campeões e lhe garantiu a chamada à seleção principal da Argentina para este Mundial. O Real Madrid está fortemente inclinado a acionar a cláusula de recompra de apenas 9 milhões de euros para garantir o regresso.