Memorize estes nomes: dez jovens a seguir no Mundial 2026
São promessas do futebol mundial, alguns já ligeiramente conhecidos, outros nem tanto, mas todos eles têm boas possibilidades de no final do Campeonato do Mundo serem eleitos a reveção do torneio. E a partir daí o céu é o limite.
São promessas do futebol mundial, alguns já ligeiramente conhecidos, outros nem tanto, mas todos eles têm boas possibilidades de no final do Campeonato do Mundo serem eleitos a reveção do torneio. E a partir daí o céu é o limite.
São os nomes que ainda não chegaram ao Olimpo do futebol, mas provavelmente vão chegar. O Mundial 2026 será para muitos deles, por isso, o palco onde o mundo poderá por fim conhecê-los. Uns já mostraram o que valem nos maiores clubes da Europa, outros ainda são menos conhecidos do grande público. Eis os dez jovens que podem sair de Norte-América como as novas estrelas do futebol mundial.
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Rayan – Brasil - Extremo Direito – 19 anos
Rayan é um dos maiores talentos da nova geração brasileira e o jogador mais jovem da convocatória da seleção para este Mundial. Depois de se destacar no Brasil, deu o salto para a Premier League no mercado de inverno e adaptou-se rapidamente ao futebol inglês, assumindo um papel importante numa das ligas mais competitivas do mundo. Extremo que prefere partir da direita para zonas interiores, destaca-se pela potência física, velocidade, capacidade de drible e qualidade na finalização. É um jogador muito objetivo, forte no 1x1 e com um apurado sentido de baliza, conseguindo criar perigo de forma constante. Apesar da forte concorrência no ataque brasileiro com Rapinha e Vinícius Jr, a sua capacidade para entrar e mudar o ritmo dos jogos faz dele uma das principais armas da seleção e um dos jovens a acompanhar com maior atenção neste Mundial.
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Luka Vušković – Croácia - Defesa Central – 19 anos
Luka Vušković é apontado como um dos defesas centrais mais promissores da nova geração europeia. Formado no Hajduk Split, passou por diferentes campeonatos antes de chegar ao Tottenham, destacando-se recentemente durante o empréstimo ao Hamburgo, onde confirmou o enorme potencial que lhe é reconhecido. Com uma combinação de dimensão física, agressividade nos duelos e qualidade técnica, representa o protótipo do central moderno. Destaca-se pela capacidade no jogo aéreo, pela leitura defensiva e pela confiança com bola, sendo capaz de iniciar construção ou progredir em posse. Além da consistência defensiva, é também uma ameaça nas bolas paradas, onde tem demonstrado uma invulgar capacidade goleadora para a posição com 14 golos nas últimas duas temporadas. Tudo indica que terá um papel importante no presente e futuro da seleção croata.
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Yan Diomande – Costa do Marfim - Extremo – 19 anos
Yan Diomande é uma das grandes revelações da nova geração marfinense. Depois de fazer a formação entre a Costa do Marfim e os Estados Unidos, afirmou-se no futebol europeu e explodiu definitivamente ao serviço do RB Leipzig, clube no qual se destacou como uma das principais figuras da Bundesliga. Extremo moderno e versátil, alia potência física, aceleração explosiva e uma enorme capacidade de desequilíbrio no 1x1. Destaca-se pela facilidade com que conduz para zonas interiores, pela tomada de decisão e pelo impacto que tem em transição, sendo igualmente capaz de criar e finalizar oportunidades. O seu crescimento tem despertado o interesse dos maiores clubes europeus, com Liverpool e Paris Saint-Germain entre os principais candidatos à sua contratação.
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Johan Manzambi – Suíça – Médio Centro – 20 anos
O internacional suíço de 20 anos tem impressionado o futebol europeu. Após cumprir a formação no Servette, a afirmação no Friburgo foi impressionante. Conquistou o prémio de Melhor Jovem da Liga Europa, despertando a cobiça imediata da Premier League. Arsenal, Chelsea e Manchester United perfilam-se para bater a cláusula, estimada em 50 milhões de euros. Esta corrida ao seu passe justifica-se pelo perfil fascinante de autêntico médio box-to-box. Com 1,82m, Manzambi combina uma estampa atlética notável com técnica requintada. A grande especialidade dele é rasgar linhas adversárias, utilizando uma condução de bola vertiginosa e drible em progressão. Inteligente na exploração dos espaços, garante uma dinâmica contagiante, revelando criatividade no último terço e uma tremenda facilidade de infiltração na área.
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Kobbie Mainoo – Inglaterra – Médio Centro – 21 anos
Mainoo tem mostrado ser um médio de eleição, caracterizado pela extraordinária compostura sob pressão, qualidade no passe e excelente capacidade de reter e transportar bola em espaços curtos. Dotado de uma visão de jogo acima da média, ele dita o ritmo da equipa com uma maturidade tática invulgar para a idade, brilhando tanto na transição ofensiva como na leitura posicional defensiva. Após um período difícil no começo da temporada sob o comando de Rúben Amorim, a evolução disparou com a chegada de Michael Carrick ao comando técnico do Manchester United. Apesar do interesse recente do Chelsea, o jovem de 21 anos acabou com as dúvidas ao assinar uma renovação de contrato de cinco anos, que o vincula aos Red Devils até junho de 2031. Pode ganhar espaço no meio campo inglês e crescer na competição.
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Antonio Nusa – Noruega - Extremo – 21 anos
Nusa é um extremo moderno vibrante, cuja principal imagem de marca é o drible explosivo e a capacidade técnica no 1x1. Atuando preferencialmente a partir do flanco esquerdo para fletir para o meio, destaca-se pela sua aceleração, agilidade com a bola colada ao pé e uma excelente tomada de decisão no último terço, o que o torna um criador de desequilíbrios nato. Após dar o salto do Club Brugge para o RB Leipzig no verão de 2024, o jovem norueguês consolidou-se na Bundesliga, refinando a sua consistência física e eficácia na finalização, ao mesmo tempo que se tornou uma das figuras de proa da sua seleção ao lado de Haaland e Ødegaard. As perspetivas futuras são de elite, sendo visto como um dos extremos mais promissores do futebol europeu.
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Ayyoub Bouaddi – Marrocos – Médio Centro – 18 anos
Ayyoub Bouaddi é um médio centro de apenas 18 anos que impressiona pela maturidade tática e extraordinária inteligência de jogo. Dono de uma técnica refinada e de um perfil físico esguio, destaca-se pela capacidade de progressão sob pressão, qualidade na distribuição de bola e uma visão de jogo apurada que lhe permite organizar a equipa a partir do miolo. Formado no Lille, saltou muito jovem para a equipa principal, fixando-se rapidamente como uma peça fulcral na rotação do clube francês. As perspetivas futuras são condizentes com um talento geracional, que preferiu representar a seleção marroquina em detrimento da francesa. Embora o Lille tenha conseguido renovar o seu vínculo recentemente, o forte assédio de clubes como a Juventus, Real Madrid e outros gigantes da Premier League sugere que pode haver uma saída numa das próximas janelas de transferências.
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Joel Ordóñez – Equador – Defesa Central – 22 anos
Defesa central que se destaca pelo notável atleticismo, agressividade defensiva e excelente visão de jogo. Com 1,88m, alia uma enorme imponência física a uma grande capacidade técnica para sair a jogar a partir de trás, caraterísticas que o tornam exímio tanto na antecipação e nos duelos aéreos como na construção sob pressão. Foi recrutado pelo Club Brugge ao Independiente del Valle em 2022 e rapidamente se afirmou como um pilar indiscutível da defesa belga, conquistando títulos e afirmando-se em simultâneo na seleção do Equador. Apesar de ter renovado recentemente até junho de 2029, a saída parece inevitável, com o Liverpool disposto a oferecer 50 milhões de euros para contratar um dos jovens centrais mais promissores do mundo.
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Matias Fernandez-Pardo – Bélgica – Avançado – 21 anos
É um avançado muito dinâmico que se destaca pela verticalidade, forte capacidade de aceleração e um faro de golo apurado. Tem muita mobilidade e aproveita a ala esquerda para explorar o pé direito, impressionando pela facilidade com que ultrapassa defesas em velocidade, pela inteligência a atacar o espaço nas costas da linha defensiva e pela eficácia na finalização. Após a afirmação na equipa principal do Gent na ponta final da época 2023/2024, transferiu-se para o Lille nesse mesmo verão e afirmou-se na Ligue 1, ganhando estofo físico e maturidade competitiva. Oo Lille assegurou assim uma das grandes promessas da nova geração belga com um contrato de longa duração até junho de 2029.
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Nico Paz – Argentina – Médio Ofensivo – 21 anos
É um médio ofensivo requintado e criativo que se destaca pela notável visão de jogo, capacidade de drible e facilidade em quebrar linhas. Canhoto, com uma fisionomia robusta e elegante, 1,85 m, o camisola 10 combina uma excelente receção e condução de bola em transição com um forte remate de meia distância. Após deixar o Real Madrid, assumiu-se como a grande referência do Como, de Cesc Fàbregas, na Serie A, assinando uma época soberba com 12 golos e 6 assistências que guiou o clube a um histórico apuramento para a Liga dos Campeões e lhe garantiu a chamada à seleção principal da Argentina para este Mundial. O Real Madrid está fortemente inclinado a acionar a cláusula de recompra de apenas 9 milhões de euros para garantir o regresso.