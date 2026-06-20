«Lei Prestianni» em ação, resistência durante toda a segunda parte, três pontos importantíssimos de um lado e eliminação confirmada do Mundial 2026.

O Paraguai venceu a Turquia por 1-0 na segunda jornada do grupo D do Mundial 2026 e deu um passo decisivo pela continuidade na prova, ao igualar a Austrália com três pontos (e com quem vai discutir, na última jornada, o segundo lugar do grupo). Os turcos estão afastados dos 16 avos de final, ainda com uma jornada por disputar.

Logo aos dois minutos, um golo de Matías Galarza, jogador cedido pelo River Plate ao Atlanta United, decidiu o resultado de um jogo em que o também paraguaio Miguel Almirón foi expulso em cima do descanso, aos 45+3m, por tapar a boca com a mão ao falar com o turco Mert Muldur, numa lei criada após o caso entre Gianluca Prestianni e Vinicius Júnior no Benfica-Real Madrid em fevereiro último. Foi a primeira vez que a «lei Prestianni» foi aplicada.

Porém, mesmo com mais um durante toda a segunda parte, a Turquia não só não conseguiu dar a volta ao resultado, como ficou totalmente a zeros. Um festival de desperdício e desacerto que já se tinha visto na derrota frente à Austrália: 62 remates em dois jogos, zero golos!

Contra o Paraguai, foram 32, mas houve sempre mais coração do que discernimento, com poucas tentativas a levarem real perigo. Nem Yildiz, nem Akturkoglu, Guler ou Çalhanoglu.

As trocas promovidas por Montella (Celik, Kökçü e Yilmaz por Muldur, Akgün e Yildiz) não resultaram face à estreia, enquanto, do outro lado, Gustavo Alfaro foi mais feliz: tirou Sanabria e Bobadilla, lançando Pitta e Galarza, jogador que abriu o marcador com um remate rasteiro de fora da área, de pé esquerdo, a entrar junto ao poste esquerdo.

Se para a Turquia a estreia tinha sido dececionante, o golo sofrido cedo colocou a equipa ainda mais sob pressão. E foi preciso esperar pelo minuto 35 para ver uma grande ocasião, mas o cabeceamento de Muldur, após livre de Çalhanoglu, bateu na barra e no poste esquerdo.

O Paraguai, que respondeu com duas iniciativas de Enciso e um remate perigoso de Cáceres, ficou com dez quando Almirón foi apanhado pelo VAR no lance com Muldur, iniciando-se uma prova de resistência para o tanto que ainda restava do jogo.

Mas ela foi passada com distinção, perante uma Turquia que teve algumas ocasiões, mas, com o passar do tempo, com menos convicção e mais desespero. Deniz Gül, do FC Porto, foi a jogo e teve uma boa ocasião aos 62 minutos, mas cabeceou à figura de Orlando Gill. O Paraguai, que pouco antes podia ter feito o 2-0 por Enciso, resistiu e fica mais perto de estar pela quinta vez, à nona presença, na fase a eliminar.

FIGURA: Matías Galarza

Titular no Paraguai, na sua estreia em Mundiais, o médio de 24 anos foi decisivo no marcador com o golo apontado no segundo minuto de jogo, dando uma vitória que era urgente nas contas do apuramento.

MOMENTO: «lei Prestianni» em ação pela primeira vez

A «lei Prestianni» entrou em ação pela primeira vez no Mundial 2026, com a expulsão de Miguel Almirón, por ter tapado a boca ao dirigir-se a um adversário. Um cartão vermelho que, ainda assim, não trouxe consequências ao Paraguai no marcador.