O Uruguai disse adeus ao Campeonato do Mundo esta sexta-feira, depois de uma derrota diante da Espanha (1-0), e a Federação Uruguaia de Futebol tomou medidas (AUF)... no mínimo insólitas.

Isto porque o organismo acabou por cancelar o voo charter que iria transportar toda a comitiva de regresso ao país, de acordo com informação do El País. Quer isto dizer que os jogadores vão ter de viajar por conta própria, em voos comerciais, no regresso de Guadalajara (México).

Recorde-se que o Uruguai terminou a fase de grupos com apenas dois pontos, sendo que Maxi Araújo surgiu em bom plano, ao marcar dois golos. Além da derrota frente a Espanha, os comandados de Marcelo Bielsa empataram frente a Cabo Verde e Arábia Saudita.