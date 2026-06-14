Mundial 2026: árbitro banido dos EUA vai ser pago na totalidade
Omar Artan foi, recorde-se, impedido de entrar nos Estados Unidos
Omar Artan foi, recorde-se, impedido de entrar nos Estados Unidos
Omar Artan, árbitro que foi banido dos Estados Unidos, vai ser pago na totalidade, embora não vá arbitrar o Mundial 2026.
Embora tenha recebido visto de trabalho, Artan, eleito melhor árbitro africano no ano passado, foi impedido de entrar no país por ser acusado de ter «ligações a organizações terroristas», alegou o governo norte-americano.
No regresso à Somália, recorde-se, Omar foi recebido como um herói pela população. Em declarações à imprensa, o árbitro mostrou-se confiante.
«Apesar do que aconteceu, não estou desanimado. Defendemos o nosso país, a Somália, e esta bandeira, nos bons e nos maus momentos. Devemos defender a sua honra», disse à chegada ao país natal.
Dias depois, a UEFA nomeou-o para dirigir a final da Supertaça Europeia, entre PSG e Aston Villa. Agora, as últimas informações dão conta que Omar Artan será pago na totalidade pelo Mundial 2026.