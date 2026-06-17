A madrugada (em Portugal) desta quarta-feira foi histórica para Lionel Messi, já acostumado a estas andanças. Três golos não seriam anormais na carreira do astro argentino, não fossem todos eles essenciais para igualar Miroslav Klose como o melhor marcador da história dos Campeonatos do Mundo.

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Na vitória por 3-0 sobre a Argélia, Messi tornou-se, oficialmente, o primeiro jogador a atingir os seis Mundiais. Aos 39 anos, a qualidade continua nos pés do astro argentino e teve oportunidade para o mostrar logo aos seis minutos, mas o fiscal de linha decifrou um fora de jogo que evitou o 14.º golo em fases finais.

Do outro lado, Chaïbi já tinha deixado um aviso minutos antes de atirar a contar. O jogador do Eintracht Frankfurt apareceu em ótima posição para finalizar (e fê-lo), não fosse estar também ele em posição irregular. Nas bancadas, os adeptos argentinos em maior número faziam a festa.

Essa festa subiu de tom aos 17 minutos. Não há grande explicação para o que Messi construiu dentro das quatro linhas. Nota para o passe absurdo de Rodrigo de Paul, mas a finalização de Messi é isso mesmo… uma finalização à Messi. Culpas não podem ser apontadas a Luca Zidane, ainda que ficasse a ideia que poderia ter feito algo mais.

O momento serviu para animar as hostes argentinas e acalmar um pouco os ânimos, sendo que a formação sul-americana controlou como quis o encontro. Um futebol ao primeiro toque, muito difícil de contrariar e com destaque para os jogadores que ocupam as zonas mais centrais do terreno.

Desta forma, o caminho para os balneários indicava um ligeiro ascendente da Argentina no encontro, muito semelhante ao que aconteceu nos primeiros minutos da segunda parte. Tudo ao primeiro toque e um brinde de Zidane. Após remate de Mac Allister, o guardião defendeu para a frente e foi punido com o «bis» de Messi. Tudo fácil para o jogador do Inter Miami.

Pensou que isto ficava por aqui? Desengane-se. A vontade de marcar a história do futebol não se perde com a idade e Messi voltou a fazer das suas. Digo «das suas» porque o 3-0 é completamente um lance típico do camisola dez. Após receber a bola à entrada da área, dominou com o pé esquerdo e finalizou em arco para um golaço.

Scaloni permitiu à estrela da companhia sair de campo com a ovação que merece, pouco depois, e a Argentina demonstrou a tranquilidade necessária para evitar sustos até final. Os três pontos permitem à Campeã do Mundo liderar o grupo e assim ficar à espera do que vão fazer Áustria e Jordânia mais daqui a pouco.

A FIGURA: Lionel Messi

Antes do jogo, as previsões não seriam muito diferentes do que acabou por acontecer dentro das quatro linhas. Os craques brilham nos grandes palcos e Messi fez isso mesmo, brilhou. Ao apontar um hat-trick diante da Argélia, não só deu os três pontos à Argentina, como igualou Miroslav Klose como o melhor marcador na história dos Mundiais.

O MOMENTO: Messi a ser Messi

Decorria o minuto 17. O jogo estava algo atribulado e «la pulga» já tinha colocado a bola no fundo da baliza, sem validação do árbitro. De Paul descobriu-o na zona do grande círculo e a partir daqui foi Messi a ser Messi. Ganhou metros com a bola controlada e atirou de fora da área, sem qualquer hipótese para o guarda-redes, que ainda lhe tocou antes desta beijar as redes.