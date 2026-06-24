Ao fim das duas primeiras jornadas da fase de grupos do Mundial 2026, há sete seleções com apuramento já garantido para os 16 avos de final do Mundial 2026 e cinco seleções que partem para a terceira jornada já sem hipóteses de apuramento.

México (grupo A), Estados Unidos (grupo D), Alemanha (grupo E), França (grupo I), Noruega (grupo I), Argentina (grupo J) e Colômbia (grupo K) seguem em frente, tendo todas, até ao momento, duas vitórias cada.

Destas sete seleções, quatro já garantiram o primeiro lugar dos respetivos grupos, casos de México, EUA, Alemanha e Argentina.

Afastadas da próxima fase, o mesmo que dizer que já não vão sair do último lugar, nem mesmo vencendo na última jornada, estão Haiti (grupo C), Turquia (grupo D), Tunísia (grupo F), Jordânia (grupo J) e Panamá (grupo L).

16 AVOS DE FINAL

Domingo, 28 junho

Jogo 73: 2.º Grupo A – 2.º Grupo B, 20h00

Segunda-feira, 29 junho

Jogo 76: 1.º Grupo C – 2.º Grupo F, 18h00

Jogo 74: Alemanha – 3.º Grupos A/B/C/D/F, 21h30

Jogo 75: 1.º Grupo F – 2.º Grupo C, 02h00 de 30 junho

Terça-feira, 30 junho

Jogo 78: 2.º Grupo E – 2.º Grupo I, 18h00

Jogo 77: 1.º Grupo I – 3.º Grupos C/D/F/G/H, 22h00

Jogo 79: México – 3.º Grupos C/E/F/H/I, 02h00 de 1 julho

Quarta-feira, 1 julho

Jogo 80: 1.º Grupo L – 3.º Grupos E/H/I/J/K, 17h00

Jogo 82: 1.º Grupo G – 3.º Grupos A/E/H/I/J, 21h00

Jogo 81: EUA – 3.º Grupos B/E/F/I/J, 01h00 de 2 julho

Quinta-feira, 2 julho

Jogo 84: 1.º Grupo H – 2.º Grupo J, 20h00

Jogo 83: 2.º Grupo K – 2.º Grupo L, 00h00 de 3 julho

Jogo 85: 1.º Grupo B – 3.º Grupos E/F/G/I/J, 04h00 de 3 julho

Sexta-feira, 3 julho

Jogo 88: 2.º Grupo D – 2.º Grupo G, 19h00

Jogo 86: Argentina – 2.º Grupo H, 23h00

Jogo 87: 1.º Grupo K – 3.º Grupos D/E/I/J/L, 02h30 de 4 julho