Mundial 2026: as seleções apuradas, eliminadas e cruzamento nos 16 avos
Sete seleções já garantiram o apuramento ao fim das duas primeiras jornadas, cinco estão afastadas
Sete seleções já garantiram o apuramento ao fim das duas primeiras jornadas, cinco estão afastadas
Ao fim das duas primeiras jornadas da fase de grupos do Mundial 2026, há sete seleções com apuramento já garantido para os 16 avos de final do Mundial 2026 e cinco seleções que partem para a terceira jornada já sem hipóteses de apuramento.
México (grupo A), Estados Unidos (grupo D), Alemanha (grupo E), França (grupo I), Noruega (grupo I), Argentina (grupo J) e Colômbia (grupo K) seguem em frente, tendo todas, até ao momento, duas vitórias cada.
Destas sete seleções, quatro já garantiram o primeiro lugar dos respetivos grupos, casos de México, EUA, Alemanha e Argentina.
Afastadas da próxima fase, o mesmo que dizer que já não vão sair do último lugar, nem mesmo vencendo na última jornada, estão Haiti (grupo C), Turquia (grupo D), Tunísia (grupo F), Jordânia (grupo J) e Panamá (grupo L).
16 AVOS DE FINAL
Domingo, 28 junho
Jogo 73: 2.º Grupo A – 2.º Grupo B, 20h00
Segunda-feira, 29 junho
Jogo 76: 1.º Grupo C – 2.º Grupo F, 18h00
Jogo 74: Alemanha – 3.º Grupos A/B/C/D/F, 21h30
Jogo 75: 1.º Grupo F – 2.º Grupo C, 02h00 de 30 junho
Terça-feira, 30 junho
Jogo 78: 2.º Grupo E – 2.º Grupo I, 18h00
Jogo 77: 1.º Grupo I – 3.º Grupos C/D/F/G/H, 22h00
Jogo 79: México – 3.º Grupos C/E/F/H/I, 02h00 de 1 julho
Quarta-feira, 1 julho
Jogo 80: 1.º Grupo L – 3.º Grupos E/H/I/J/K, 17h00
Jogo 82: 1.º Grupo G – 3.º Grupos A/E/H/I/J, 21h00
Jogo 81: EUA – 3.º Grupos B/E/F/I/J, 01h00 de 2 julho
Quinta-feira, 2 julho
Jogo 84: 1.º Grupo H – 2.º Grupo J, 20h00
Jogo 83: 2.º Grupo K – 2.º Grupo L, 00h00 de 3 julho
Jogo 85: 1.º Grupo B – 3.º Grupos E/F/G/I/J, 04h00 de 3 julho
Sexta-feira, 3 julho
Jogo 88: 2.º Grupo D – 2.º Grupo G, 19h00
Jogo 86: Argentina – 2.º Grupo H, 23h00
Jogo 87: 1.º Grupo K – 3.º Grupos D/E/I/J/L, 02h30 de 4 julho