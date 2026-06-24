Num jogo de underdogs, as duas equipas precisavam de vencer para continuarem a sonhar com a passagem à próxima fase. Para chegar aos primeiros lugares do grupo, a Bósnia - sem o benfiquista Amar Dedic de início - era obrigada a vencer o jogo com números expressivos, enquanto ansiava por uma derrota pesada do Canadá.

O panorama do Qatar era praticamente idêntico. A formação orientada por Lopetegui precisava que a Suíça fosse goleada frente ao Canadá e estava obrigada a conquistar a sua primeira vitória, também ela por números avultados, no Mundial.

REVEJA A HISTÓRIA DO ENCONTRO.

O jogo começou como seria de esperar: a Bósnia com maior volume ofensivo e um Qatar que tentava resistir às ameaças da formação europeia. No entanto, a muralha defensiva montada por Lopetegui acabou por cair depois da paragem para hidratação.

Aos 29 minutos, Alajbegović apareceu solto no meio do terreno e o pé direito do prodígio bósnio fez o resto: fintou um, fintou dois e atirou para um grande golo. Depois de dar nas vistas no Salzburgo, onde esteve emprestado na temporada passada, e garantir o lugar no plantel principal do Bayer Leverkusen, Alajbegović apresentou-se aos mais desatentos que ainda não tinham a oportunidade de ver a qualidade do jovem extremo em campo.

Cinco minutos depois a Bósnia voltou a carregar. Kolasinac encontrou Dzeko na área e o experiente avançado tentou assistir um companheiro no coração da área, mas Sultan Al Brake poupou trabalho aos homens de Sergej BARBAREZ e marcou na própria baliza.

Depois do 2-0, o Qatar parecia desmoralizado e a Bósnia, confiante que a vitória já não escapava, relaxou em demasia. Contudo, esqueceram-se que do outro lado estava Akram Afif. Numa jogada de grande qualidade no corredor direito, Edmílson recebeu no flanco contrário e deixou para Hassan Al Haydos relançar a discussão do resultado.

No regresso dos balneários, ambas as seleções fizeram alterações, mas a toada do jogo manteve-se. A Bósnia continuava com mais bola e o Qatar só se mostrava perigoso no contra-ataque, sobretudo quando a bola ia parar aos pés do inconformado Akram Afif.

A pausa para hidratação do segundo tempo fez com que o ritmo do encontro baixasse ligeiramente. Esse diminuir de intensidade permitiu à Bósnia controlar os tempos de jogo a seu bel-prazer e, inclusive, ampliar a vantagem. Depois de uma grande atrapalhação da defesa qatari, Mahmić apareceu sozinho e atirou para o 3-1 final. Abunada, que esteve em bom plano ao longo do jogo, nada pôde fazer perante o remate do médio de 21 anos.

Desta feita, a Bósnia terá de se agarrar à calculadora e esperar pelos resultados dos outros grupos para saber se segue para a próxima fase do Mundial como um dos melhores terceiros classificados. A concretizar-se, será a primeira vez que a seleção orientada por Sergej Barbarez chega à fase eliminar da competição, uma vez que na primeira participação em Mundiais - em 2014 - ficou pela fase de grupos. Já o Qatar, diz adeus ao Campeonato do Mundo com apenas um ponto em três jogos.

O Momento: golo de Alajbegović

Alajbegović é um craque da cabeça aos pés e será certamente um nome a seguir de perto nos próximos anos. Com muita qualidade técnica em todas as ações do jogo, o jovem extremo apontou um golaço onde todo o seu virtuosismo ficou bem patente. Bajraktarević e Mahmić são outros dois jovens a ter em conta. Esta nova geração do futebol, bósnio promete, meus senhores.

A Figura: Alajbegović

Depois de um golo espetacular e de ter um papel muito importante na manobra ofensiva da equipa, Alajbegović foi um homem «mais» da Bósnia. Sempre que o jovem extremo tocava na bola, os alarmes do Qatar soavam. No entanto, Afif também merece o seu destaque. Bom tecnicamente, o avançado foi dos poucos que se mostrou capaz de remar contra a maré do jogo e fica a questão: como é que não vingou no futebol europeu?