Dúvidas, muitas dúvidas antes do apito inicial do árbitro, sobretudo pela exibição do Brasil na jornada inaugural da prova. Começou o jogo e transformaram-se em certezas. O favoritismo da «Canarinha» não deu qualquer hipótese ao frágil Haiti, que ainda foi ameaçando, a espaços, mas sem sucesso.

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Na teoria, o jogo seria mais fácil do que o duelo com Marrocos. O Brasil entrou com uma atitude ofensiva, mas certamente não esperava a atitude competitiva do Haiti, sobretudo face ao atrevimento do conjunto estreante em Mundiais.

Raphinha mostrou-se em bom plano nos minutos iniciais, com um golo anulado e um outro lance que podia ter terminado no 1-0 para o conjunto de Carlo Ancelotti. Tratou-se de dois avisos para o que viria a acontecer aos 23 minutos. Num lance algo atabalhoado dentro da área do Haiti, o remate de Vinicius fez com que o guarda-redes defendesse para a frente e permitisse a Matheus Cunha encostar.

As individualidades do Brasil entraram em cena neste momento e a partir daqui houve ainda mais espaço para jogar, face à mudança de estratégia do Haiti. Um passe fantástico de Vinicius voltou a lançar Matheus Cunha na profundidade e o que o camisola nove fez não se explica. Finalização sublime para o 2-0 e festa ainda maior em Filadélfia.

Ketchup mais do que aberto e só faltava mesmo o golo de uma das estrelas da companhia. Antes disso, Raphinha saiu com queixas do relvado e foi substituído por Rayan. De volta ao jogo, Paquetá descobriu de forma perfeita a desmarcação de Vinicius Júnior e houve «dancinha» com o terceiro dos comandados de Carlo Ancelotti.

O caminho para o intervalo fez-se de forma tranquila e o Brasil regressou dos balneários sem pressa de ampliar esta vantagem. Isto permitiu ao Haiti criar maior perigo junto da baliza de Alisson, que teve de se aplicar para impedir o golo de Adé. Seria uma finalização de cabeça fantástica do central haitiano.

Este acabou por ser o último lance de real perigo em todo o encontro, sendo que Ancelotti ainda promoveu a estreia de Endrick em Mundiais, para absoluto delírio dos milhares de adeptos brasileiros presentes no recinto. A vitória faz com que o Brasil assuma a liderança do Grupo C, com os mesmos quatro pontos de Marrocos.

A FIGURA: Matheus Cunha

Foi uma das novidades de Ancelotti no onze inicial e revelou-se uma aposta ganha. Colocou o nome na lista de marcadores a meio do primeiro tempo e chegou ao «bis» pouco depois. Esteve em grande evidência na vertente ofensiva e mostrou-se a um belo nível enquanto esteve em campo.

O MOMENTO: «à lei da bomba»

Decorria o minuto 36. Um passe fantástico de Vinicius lançou a corrida de Matheus Cunha e o avançado do Man. United fez o que melhor sabe. Uma finalização absolutamente sensacional que não deu qualquer hipótese ao guarda-redes. Vale a pena ver e rever.