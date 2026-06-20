Mundial 2026: Brasil-Haiti, 3-0 (crónica)
Favoritismo não permitiu que existissem surpresas
Favoritismo não permitiu que existissem surpresas
Dúvidas, muitas dúvidas antes do apito inicial do árbitro, sobretudo pela exibição do Brasil na jornada inaugural da prova. Começou o jogo e transformaram-se em certezas. O favoritismo da «Canarinha» não deu qualquer hipótese ao frágil Haiti, que ainda foi ameaçando, a espaços, mas sem sucesso.
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Na teoria, o jogo seria mais fácil do que o duelo com Marrocos. O Brasil entrou com uma atitude ofensiva, mas certamente não esperava a atitude competitiva do Haiti, sobretudo face ao atrevimento do conjunto estreante em Mundiais.
Raphinha mostrou-se em bom plano nos minutos iniciais, com um golo anulado e um outro lance que podia ter terminado no 1-0 para o conjunto de Carlo Ancelotti. Tratou-se de dois avisos para o que viria a acontecer aos 23 minutos. Num lance algo atabalhoado dentro da área do Haiti, o remate de Vinicius fez com que o guarda-redes defendesse para a frente e permitisse a Matheus Cunha encostar.
As individualidades do Brasil entraram em cena neste momento e a partir daqui houve ainda mais espaço para jogar, face à mudança de estratégia do Haiti. Um passe fantástico de Vinicius voltou a lançar Matheus Cunha na profundidade e o que o camisola nove fez não se explica. Finalização sublime para o 2-0 e festa ainda maior em Filadélfia.
A primeira parte do Brasil foi 🔥— sport tv (@sporttvportugal) June 20, 2026
Bis de Matheus Cunha e outro de Vini Jr. valem a vantagem ao intervalo 🇧🇷#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Brasil #Haiti #betano pic.twitter.com/c0uX34SU5T
Ketchup mais do que aberto e só faltava mesmo o golo de uma das estrelas da companhia. Antes disso, Raphinha saiu com queixas do relvado e foi substituído por Rayan. De volta ao jogo, Paquetá descobriu de forma perfeita a desmarcação de Vinicius Júnior e houve «dancinha» com o terceiro dos comandados de Carlo Ancelotti.
O caminho para o intervalo fez-se de forma tranquila e o Brasil regressou dos balneários sem pressa de ampliar esta vantagem. Isto permitiu ao Haiti criar maior perigo junto da baliza de Alisson, que teve de se aplicar para impedir o golo de Adé. Seria uma finalização de cabeça fantástica do central haitiano.
Este acabou por ser o último lance de real perigo em todo o encontro, sendo que Ancelotti ainda promoveu a estreia de Endrick em Mundiais, para absoluto delírio dos milhares de adeptos brasileiros presentes no recinto. A vitória faz com que o Brasil assuma a liderança do Grupo C, com os mesmos quatro pontos de Marrocos.
A FIGURA: Matheus Cunha
Foi uma das novidades de Ancelotti no onze inicial e revelou-se uma aposta ganha. Colocou o nome na lista de marcadores a meio do primeiro tempo e chegou ao «bis» pouco depois. Esteve em grande evidência na vertente ofensiva e mostrou-se a um belo nível enquanto esteve em campo.
O MOMENTO: «à lei da bomba»
Decorria o minuto 36. Um passe fantástico de Vinicius lançou a corrida de Matheus Cunha e o avançado do Man. United fez o que melhor sabe. Uma finalização absolutamente sensacional que não deu qualquer hipótese ao guarda-redes. Vale a pena ver e rever.