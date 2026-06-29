Há quase um ano, quando Ancelotti mal tinha assumido o cargo de selecionador brasileiro, o mundo torceu o nariz ao ver o Japão bater os pentacampeões mundiais por 3-2, num duelo de preparação. Era um Brasil diferente, com Fabrício Bruno, Lucas Beraldo, ou Luiz Henrique como titulares.

Mas a desconfiança permaneceu até ao decorrer deste Mundial. Um empate inaugural contra Marrocos veio ajudar ao esmorecimento brasileiro. Porém, se há algo que Ancelotti nos habituou ao longo dos últimos anos, é que nenhum jogo está perdido até ao apito final. Especialmente em fases a eliminar.

Mais uma vez, o italiano foi feliz (mantendo a típica expressão séria) com uma vitória arrancada a ferros diante do comprometido e corajoso Japão. Um país habituado a sismos 'abanou' a narrativa esperada. Contudo, um golo nos descontos de Gabriel Martinelli manteve as aspirações ao hexacampeonato mundial ainda vivas.

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Sol nasceu primeiro para o Japão com um golo 'inSano'

Ancelotti repetiu o onze que, na prática, eliminou a Escócia na terceira jornada. Rayan continuou a titular. Já o selecionador japonês apostou em quatro alterações e deu um cariz mais defensivo à sua equipa.

Os princípios de jogo japoneses já são sabidos – entrega, versatilidade, agilidade e tecnicismo. Além disso, os nipónicos apresentaram-se em 5-4-1. Isto resultou numa tarefa dificílima para o Brasil, pois encontrar espaços para rematar era praticamente impossível.

Muito por causa disso, os sul-americanos apenas conseguiam incomodar Suzuki com remates de fora da área. Mas aqui o verbo «incomodar» é algo lisonjeiro para o Brasil. Os japoneses defendiam a grande área como um rochedo e saiam para o ataque que nem samurais.

Uma perda de bola de Danilo, ex-FC Porto, num passe para o meio, foi sancionada pelos japoneses ao mais alto nível. Kaishu Sano, cada vez mais uma das estrelas do país do sol nascente, intercetou a bola, correu sozinho em direção à baliza e disparou um remate forte e colocado à entrada da área. Um momento que parecia retirado de um anime.

Ancelotti mexeu ao intervalo e o jogo mudou de feição

Insatisfeito, e com razão, Carlo Ancelotti mexeu ao intervalo. E colocou um nome que tem estado na boca de muitos brasileiros – Endrick. Até agora preterido pelo italiano, o jovem do Lyon de Paulo Fonseca rendeu um queixoso Lucas Paquetá.

Talvez por essa mexida, o Brasil apresentou-se melhor na segunda parte e começou a ameaçar com cruzamentos. A principal fraqueza japonesa começou a notar-se: o jogo aéreo. Sim: o Brasil do ‘Joga Bonito’ teve de recorrer aos cruzamentos para desbloquear a partida.

Num canto estudado, Gabriel Magalhães cruzou (não, não estava na área) para o segundo poste, onde surgiu Casemiro. Como tantas outras vezes ao serviço do Manchester United, o médio marcou de cabeça.

A segunda parte foi de domínio brasileiro. Os canarinhos recuperavam cedo a bola, rodeavam a organização nipónica, cruzavam e mantinham a pressão. O cansaço começou a acusar na formação asiática. Vinicius partia para cima dos oponentes e ainda ficou perto de um Puskás, aos 59 minutos, numa jogada em que tira dois da frente e atira ao poste, com desvio do guarda-redes Zion Suzuki.

Até aos 90m, Ancelotti só fez mais duas alterações. E acertou! Gabriel Martinelli e Fabinho entraram e um deles foi o herói da partida. Já aos 90+5, um passe demasiado curto de Tanaka junto à sua grande área sobrou para Bruno Guimarães. Este fingiu o remate, assistiu Martinelli e o extremo do Arsenal finalizou com mestria na cara de Suzuki. A bola ainda resvalou nos dedos do guardião.

Samba nas bancadas, a celebrar um sonho que continua. Já o Japão, país de tradições, cumpriu mais uma – nunca ganhar em jogos a eliminar no Mundial. Uma triste sina para uma equipa que entusiasmou meio mundo.

A Figura: Gabriel Martinelli

A sua humildade faz com que muitas vezes o esqueçamos, no meio de um Brasil de grandes nomes. Martinelli pertence a esse lote de estrelas e mostrou-o como suplente utilizado, na única grande chance de golo que teve. Receção e finalização de classe no golo.

O momento: golo de Martinelli, 90+5m

Todos preparavamo-nos para mais 30 minutos de futebol. Mas Martinelli quis resolver logo a partida. Uma rara desatenção japonesa na defesa foi sancionada pelo extremo, ao desviar a bola para o poste mais distante. Explosão de alegria.