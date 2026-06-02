Mundial 2026: Carlos Queiroz anuncia os 26 convocados do Gana
Ex-Sporting Fatawu integra a comitiva que vai disputar o Grupo L com Inglaterra e Croácia
Carlos Queiroz anunciou os 26 convocados do Gana para o Mundial 2026, incluindo o experiente avançado Jordan Ayew e o ex-Sporting Fatawu. Esta seleção africana integra o Grupo L, na companhia de Inglaterra, Croácia e Panamá.
A estreia na prova está agendada para 18 de junho (meia-noite), frente ao Panamá, em Toronto (Canadá). Seguem-se dois jogos nos Estados Unidos, com Inglaterra e Croácia.
Confira os 26 convocados de Carlos Queiroz.
Guarda-redes: Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick).
Defesas: Baba Abdul Rahman (Paok), Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Opoku (Basaksehir), Adjetey (Wolfsburgo), Kojo Oppong Peprah (Nice) e Derrick Luckassen (Pafos).
Médios: Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Étienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland) e Fatawu (Leicester).
Avançados: Bonsu Baah (Al-Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Semenyo (Manchester City), Thomas-Asante (Coventry), Sulemana (Atalanta), Prince Adu (Plzen), Iñaki Williams (Athletic Bilbao) e Jordan Ayew (Leicester).