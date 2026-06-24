Portugal fez a sua parte nesta terça-feira. Goleou o Uzbequistão e regressou ao hotel para observar atentamente o outro desafio do Grupo K. Mas a Colômbia, já avisada da qualidade da RD Congo, não ficou atrás.

Foi uma vitória arrancada a ferros frente aos africanos, com um golo solitário do lateral Daniel Muñoz, uma das surpresas desta formação. Enquanto Portugal dormia, os colombianos despertavam para reclamar de volta o primeiro posto. Em Miami, só a vitória interessará aos lusos.

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Luis Suárez titular mas sem influência no jogo

Num duelo entre países exportadores de café (e bem que precisávamos dele esta madrugada), a Colômbia chegava a esta partida com a expectativa de garantir a passagem aos dezasseis avos de final antes de enfrentar Portugal. Ao mesmo tempo, os africanos chegavam moralizados após o empate inaugural.

A primeira parte foi o expectável – os colombianos, com Luis Suárez na frente e Richard Ríos no banco, teve o ascendente. Mpasi, guarda-redes da RD Congo, era claramente o homem mais importante em campo, negando o golo em várias ocasiões.

Luis Díaz era o homem mais perigoso da Colômbia, entrando em drible dentro da área. Fora isso, os cafeteros tentavam não raras vezes o remate de fora da área. Quando Mpasi não defendia, a linha defensiva congolesa (que tem Tuanzebe, Mbemba ou Wan-Bissaka) surgia para intercetar.

O ímpeto inicial colombiano fica ilustrado por um golo anulado ao lateral Daniel Muñoz, que surgia muitas vezes nas costas da defensiva. Estava ligeiramente adiantado aos 7 minutos, quando cabeceou para dentro. Foi o momento de maior frisson na primeira parte.

A segunda parte trouxe uma RD Congo com a mesma competência defensiva, mas uma incapacidade ainda maior para atacar. Chega a ser curiosa a diferença desta equipa nesses dois momentos do jogo. Luis Díaz agitava, mas Mpasi continuava responsivo.

O guardião suplente do Le Havre só foi batido quando traído por um colega. Foi aos 76 minutos que a Colômbia chegou ao golo através de um tiro de Daniel Muñoz desviado pelo pé de Kapuadi. Após a defleção, Mpasi ficou como aquele conhecido adepto – feito uma estátua.

Munoz a dar a vitória à Colômbia, que garante o apuramento para a próxima fase!

Portugal precisa agora de vencer os colombianos para vencer o grupo K 👀#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Colombia #RDCongo #betano pic.twitter.com/ksFeR7202f — sport tv (@sporttvportugal) June 24, 2026

Depois disso, Luís Díaz ainda teve dois golos anulados, ora por falta, ora por fora-de-jogo. As armas congolesas revelaram-se demasiado curtas no ataque para causar grandes calafrios e assim a Colômbia garantiu a passagem aos dezasseis avos de final. Já sabe que fica ou em primeiro, ou em segundo lugar. A RD Congo defronta o Uzbequistão na última jornada e acalenta esperanças, somando por agora um ponto.

A Figura: Daniel Muñoz

Um dos elementos menos mediáticos da Colômbia revelou-se o mais importante. O lateral de 30 anos, que vive um grande momento ao serviço do Crystal Palace, teve a intensidade necessária para ser decisivo na defesa e sobretudo no ataque. Teve um golo anulado (7m) e outro que definiu o resultado. Lionel Mpasi, com oito defesas, também merece destaque.

O momento: golo de Muñoz, 76m

O jogo estava meio adormecido e Portugal esfregava as mãos com o empate. Mas o remate furtuito de Muñoz, que ainda sofreu um desviou, foi fatal para os congoleses. Um golo que confirmou a superioridade colombiana.