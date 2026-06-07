A Bósnia Herzegovina empatou, este sábado, por 1-1 frente ao Panamá. Dedić, lateral do Benfica, foi titular e assistiu o golo da equipa.

A formação que, recorde-se, garantiu a presença no Mundial 2026 ao eliminar a Itália, chegou primeiro à vantagem. Amar Dedić assistiu Katic que, aos 23 minutos, atirou para o 1-0. O golo do Panamá chegou em cima do intervalo, com um remate certeiro de Ramos, aos 45+4 minutos.

A Bósnia Herzegovina integra o Grupo B, juntamente com o Canadá, Suíça e Catar. O Panamá, por sua vez, ocupa o Grupo L, com o Gana, Inglaterra e Croácia.