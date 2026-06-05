A seleção da Suíça recebeu uma boa notícia a poucos dias do arranque do Mundial 2026. O avançado Breel Embolo já obteve autorização para entrar nos Estados Unidos e vai juntar-se aos companheiros esta sexta-feira, anunciou a federação suíça.

O jogador, de 29 anos, tinha falhado a viagem da equipa para a Califórnia na passada terça-feira, depois de a sua autorização eletrónica de entrada (ESTA) ter sido sujeita a uma revisão adicional poucas horas antes da partida.

«Acabámos de ser informados de que o visto de Breel Embolo foi aprovado. Assim, ele poderá viajar para os Estados Unidos. Espera-se que se junte à equipa na sexta-feira à noite», comunicou a federação helvética.

Segundo a federação suíça, Embolo deslocou-se na quarta-feira à embaixada norte-americana em Berna para prestar esclarecimentos solicitados pelas autoridades dos Estados Unidos.

Na origem das verificações esteve um processo judicial relacionado com uma altercação ocorrida em Basileia, em 2018.

As autoridades norte-americanas solicitaram documentação do caso após tomarem conhecimento de uma condenação transitada em julgado este ano, resultante de múltiplas ameaças, que levou à aplicação de uma multa com pena suspensa.