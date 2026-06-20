Marrocos entrou a todo o gás, marcou cedo e depois teve de saber sofrer para não deixar fugir o primeiro triunfo neste Campeonato do Mundo. O jogo esteve muitas vezes partido e existiu ainda uma bola na trave, protagonizada pelo autor do único golo: Saibari.

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Escócia entrou em campo com a certeza de que uma vitória lhe garantia a passagem aos 16 avos deste Mundial. Não contava certamente era com a entrada eficaz do conjunto marroquino.

Bastaram três minutos para Saibari voltar a fazer o gosto ao pé e repetir qualidade na finalização que demonstrou frente ao Brasil. O passe de Brahim Díaz merece ser destacado, mas a desmarcação e o pontapé, sem qualquer preparação, não deu qualquer hipótese de reação a Gunn.

Este choque fez com que os escoceses alterassem prontamente a estratégia e abdicassem do sistema de cinco defesas, com a subida de Tierney no corredor esquerdo. Ainda assim, até à pausa para hidratação não existiram lances de registo para ambas as equipas.

O melhor momento da formação britânica na primeira parte chegou apenas na compensação e com destaque para um lance em que McGinn podia (e devia) ter feito muito mais. Fica na retina o cruzamento tenso de Robertson para o segundo poste, apesar da finalização deficiente do avançado do Aston Villa.

Para o segundo tempo, nenhuma novidade em ambos os conjuntos e mais do mesmo no que à abordagem para o jogo diz respeito. Saibari esteve perto de fazer o «bis» logo aos 51 minutos, só que o desvio num defesa levou a bola até ao ferro da baliza escocesa. Pouco depois foi a vez de El Khannouss atirar para uma defesa espetacular de Gunn e fazer soar os alarmes no adversário.

A Escócia só começou a surgir com perigo no ataque quando o selecionador fez McTominay subir no terreno e juntar-se aos homens da frente. Nota «mais», inclusive, para o jogador do Nápoles, que teve nos pés a melhor ocasião de golo da equipa em todo o encontro. Faltou apenas ser eficaz no momento do remate, já dentro da área.

Nunca esteve verdadeiramente em discussão a vitória de Marrocos, que chega aos quatro pontos e assume a liderança deste Grupo C.

A FIGURA: Brahim Díaz

É a estrela desta formação marroquina, mas não só. É um verdadeiro pêndulo. A bola chega-lhe aos pés e é sempre bem tratada, não há quem lha roube. Além da assistência para o único golo do encontro, participou de forma ativa na manobra ofensiva da equipa. Dá gosto vez jogar Brahim Díaz.

O MOMENTO: Saibari (outra vez)

Já tinha mostrado frente ao Brasil que tem finalização fácil e eficaz. Voltaram-lhe a dar espaço e o avançado de Marrocos não perdoou. Após passe de Brahim Díaz, a bola chegou aos pés de Saibari e só terminou no fundo da baliza. Um golaço para ver e rever!