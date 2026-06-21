A Espanha venceu pela primeira vez em Mundiais desde novembro de 2022, quando goleou a Costa Rica no Qatar (7-0). Depois do nulo com Cabo Verde a abrir o Grupo H, os campeões europeus em título regressaram a Atlanta e esmagaram a Arábia Saudita (4-0).

Na tarde deste domingo, Luis de la Fuente – que celebra 65 anos – operou quatro trocas, apostando em Pedro Porro (ex-Sporting), Lamine Yamal, Dani Olmo e Baena, em detrimento de Llorente, Fabián Ruiz, Ferran Torres e Gavi. Por sua vez, o grego Georgios Donis fez duas trocas, com Lajami e Al Amri a surgirem nos lugares de Abu Al Shamat e de Kanno. Depois do sistema de 4-3-3 contra o Uruguai, os sauditas apostaram no 5-3-2.

Todavia, as alterações de Donis recuaram excessivamente as águias e contribuíram para o desnorte.

Recorde a história deste jogo.

Num arranque autoritário, Lamine Yamal começou por bailar e deixou claro que o golo seria uma questão de tempo. Estavam decorridos 11 minutos quando Oyarzabal – na teoria no centro do ataque, mas na prática com permissão para deambular – cruzou à esquerda e Yamal desviou ao segundo poste.

O jovem de 18 anos e 343 dias estreou-se a marcar em Mundiais e superou a marca de Lionel Messi (18 anos e 357 dias).

Depois de 24 golos e 17 assistências em 45 jogos pelo Barcelona em 2025/26 – a melhor época da jovem carreira – Lamine Yamal puxa a si as atenções neste Mundial.

Apesar do brilho do “menino” da “Roja”, a tarde foi de outro avançado. Entre remates, Oyarzabal juntou dois golos (21 e 24m) à assistência para Yamal. Primeiro na sequência de um canto, depois assistido por Dani Olmo, o “falso 9” sentenciou a contenda.

Nascido em Eibar há 29 anos, Oyarzabal já vive a melhor campanha pela Espanha, patamar que atingiu em 2020. Ícone da Real Sociedad, que representa desde 2014, o basco fez 18 golos e quatro assistências em 40 partidas. Na Seleção continua a confundir os defesas, silenciosamente deambulando para os corredores, convidando às movimentações de Dani Olmo, Yamal e demais.

Antes do intervalo, Oyarzabal desferiu uma trivela pela esquerda, mas atirou à barra, depois de uma oferta do guardião saudita. A pausa chegou com 17-1 em remates.

A Espanha está, por fim, no Mundial 2026.

Já sem Yamal – substituído ao intervalo, para não prejudicar a recuperação de uma lesão na coxa esquerda – a Espanha confirmou a goleada aos 49 minutos. Na sequência de um canto cobrado à esquerda, Cucurella surgiu ao segundo poste e aplicou um "volley" fortíssimo. Ainda que Al Owais tenha defendido, o esférico desviou em Tambakti e beijou a rede.

Até final, a Espanha acumulou investidas e Unai Simón só foi chamado a intervir por uma ocasião.



A goleada atira a Espanha para o topo do Grupo H, com quatro pontos, três sobre Cabo Verde, Uruguai e Arábia Saudita. A “Roja” aguarda pelo desfecho do encontro das 23h deste domingo, entre Uruguai e Cabo Verde.

Na terceira e última jornada, na madrugada de sábado (01h), a Espanha mede forças com o Uruguai em Guadalajara, no México. Em simultâneo, Arábia Saudita e Cabo Verde jogam em Houston (EUA).

A Figura: Mikel Oyarzabal

O único capaz de superar Yamal neste domingo. O basco assistiu o extremo, atirou à barra e bisou antes do intervalo, acumulando cinco remates, três duelos ganhos – em seis – e um corte. Não sendo um avançado vistoso como Yamal, Oyarzabal sacrifica-se pelo coletivo, é eficaz e extremamente inteligente. Regressou à titularidade e o mais certo é não perder o posto. Saiu ao intervalo e pode gabar-se de uma primeira parte quase perfeita.

O Momento: Oyarzabal & Yamal

Decorria o minuto 11 quando a dupla combinou para inaugurar o marcador, desfazendo a efémera resistência adversária. Ensaiar a receita de Cabo Verde não bastou aos sauditas, que sucumbiram às primeiras investidas de Yamal e perderam – definitivamente – o Norte a partir do 1-0. É o natural fosso entre um candidato ao Mundial e uma seleção que almeja os “16-avos”. Afinal, “Tubarões Azuis” só em Cabo Verde.