«Nos óra dja txiga». Por que não recordar, em crioulo caboverdiano, o lema desta seleção para o Mundial 2026? Chegou a hora dos 'tubarões azuis' e os espanhóis foram a primeira vítima.

O Mundo ficou a saber que, com Cabo Verde, não se brinca. Espanha não foi capaz de bater uma seleção africana estreante, na tarde desta segunda-feira, no jogo inaugural do Grupo H do Mundial. Com uma exibição altamente disciplinada, Cabo Verde anulou a campeã europeia... com um homem em destaque – o quarentão Vozinha.

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Depois da estreia de Curaçao em Houston, nova afirmação de um povo em Atlanta. Foi aquela cidade norte-americana que recebeu a estreia de Cabo Verde em Mundiais, uma pequena nação insular que será quase desconhecida para muitas, mas não para os portugueses.

Aliás, em Portugal, o jogo foi acompanhado por milhares de pessoas, num dia memorável para a comunidade caboverdiana em Portugal, de pelo menos 50 mil pessoas, e uma das mais representativas na área metropolitana de Lisboa. Em Santos, as defesas de Vozinha foram vividas com intensidade.

Coube àquela nação de cerca de 500 mil pessoas estrear-se em Mundiais contra a poderosa Espanha. Viveram momentos de aperto, mas responderam à altura, com uma exibição defensiva que será estudada nas faculdades.

Com quatro jogadores que atuaram em Portugal em 2025/26 – Vozinha, Sidny Lopes Cabral, Dylon Livramento e Jovane Cabral -, Cabo Verde organizou-se bem atrás, tapando as investidas pelo meio da seleção espanhola. Uma Espanha que apostou com um ataque pouco convencional, com Gavi, Oyarzabal e Ferrán Torres no tridente ofensivo. O mais ativo deles foi o último, com boas chances para marcar.

Ferran Torres acertou na barra aos 40 minutos e teve um remate muito perigoso aos 45m, defendido por Vozinha com mestria. Após uma primeira meia-hora morna, Espanha apertava. E Cabo Verde não decidia bem no último terço, ainda que fosse ocasionalmente ao meio-campo contrário. Com defesas mais ou menos difíceis, Vozinha emergia como figura da primeira parte.

A segunda parte reforçou o cariz do jogo. Espanha a impôr-se no meio-campo adversário e Cabo Verde a defender em bloco, sempre reativo. Oscilava, basculava... e a Espanha desesperava. Vozinha teve intervenções de menor dificuldade, mas de igual valia, pois mantinham a baliza a zeros.

A exibição heróica dos 'tubarões azuis' foi-se adensando com o passar dos minutos. As mexidas de Bubista foram funcionando e De la Fuente pôs pesos pesados em campo como Lamine Yamal, Nico Williams ou Dani Olmo. Mesmo assim, os bloqueios e interceções caboverdianos chegavam no momento certo.

Cabo Verde ainda acreditou numa vitória nos descontos. Foi só aí que conseguiu fazer o primeiro remate enquadrado do jogo, na sequência de um canto – Diney Borges subiu e cabeceou para as mãos de Unai Simón. Mas o destino do resultado estava traçado. Prevaleceu o 0-0, um ponto para cada lado, e a festa no fim do jogo foi africana.

A Figura: Vozinha

Quem diria? Aos 40 anos, o guardião que representou o Chaves nas últimas duas épocas foi o jogador mais importante em Atlanta. Vozinha fez sete defesas, agarrou três cruzamentos e foi uma voz de comando e tranquilidade na grande área caboverdiana. Outros nomes merecem destaque - Kevin Pina, Pico Lopes, Diney Borges e Sidny Lopes Cabral fizeram grandes exibições defensivas que permitiram este resultado.

O Momento: bola na barra de Ferran Torres, 40m

O castelo de cartas montado por Bubista parecia desmoronar no final da primeira parte. Cucurella apareceu em zona proibida, serviu Ferran e este atirou na trave, perante o encurtamento de Vozinha. Não contou como defesa, mas foi igualmente importante. Na ressaca, o guardião ainda evitou um cabeceamento com uma estirada para a fotografia. Um momento que resume o jogo.