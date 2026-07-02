Alerta para surpresas e desfechos imprevisíveis, os Estados Unidos venceram a Bósnia sem drama. Na madrugada desta quinta-feira, na Califórnia, os anfitriões agarraram a batuta ao minuto 12 e não descolaram do ataque.

Para este encontro dos “16-avos”, Pochettino apenas manteve McKennie de início, depois da derrota com a Turquia a fechar o Grupo D. Por sua vez, Sergej Barbarez devolveu Muharemovic, Dedic (Benfica) e Gigovic à titularidade.

Recorde o desenrolar desta partida.

A viver a melhor campanha num Mundial, a Bósnia ambicionava provocar uma surpresa. Contudo, Barbarez deu ordens para a defesa compacta prevalecer e os contra-ataques não comprometerem a organização. Por isso, Dzeko e Demirovic foram meros vultos. A única ameaça assinalável surgiu ao minuto 12, quando Alajbegovic cobrou um canto à esquerda e obrigou o guardião Freese a sacudir em cima da linha de golo.

Doravante, os EUA apostaram na construção lateralizada, com particular preferência pelo corredor direito. Ainda assim, os cruzamentos não encontravam correspondência e as decisões eram erráticas.

Numa primeira parte lenta, a defesa bósnia ofereceu a posse ao minuto 32, Balogun recebeu um passe, ajeitou o esférico e marcou. Todavia, a bandeira subiu. Estava em fora de jogo.

Em cima do minuto 45, Tillman errou um passe para a área, mas os defesas bósnios desviaram a bola e deixaram Balogun na cara de Vasilj. Ao desfazer o nulo com o único remate enquadrado dos EUA no primeiro tempo, o ponta de lança do Mónaco atingiu o terceiro golo neste Mundial.

Antes do intervalo, aos 45+8m, Balogun rematou à barra. Seria o sentenciar da eliminatória, perante uma Bósnia em quebra.

Na etapa complementar, os forasteiros até assumiram a iniciativa ofensiva, mas sem perigo. Entre trocas, Balogun viu o cartão vermelho direto aos 64m, após pisão negligente sobre Muharemovic. Mas nem isso agigantou a Bósnia – pelo contrário.

Se Pulisic marcou em fora de jogo aos 79m, Tillman encerrou a contenda aos 82m, capitalizando um livre direto e estreando-se a marcar no Mundial 2026.

O regresso aos triunfos lança os EUA para o duelo com a Bélgica nos “oitavos”, na madrugada de terça-feira (01h) em Seattle. Os norte-americanos atingiram os “quartos” em 2002 e as meias-finais em 1930, perdendo com Alemanha e Argentina, respetivamente.

Mais recentemente, os Estados Unidos saíram de cena nos "oitavos" em 2022 e 2014, perdendo com Países Baixos e Bélgica.

A Figura: Folarin Balogun

Eficaz, mas infeliz. Depois de agitar a primeira parte e desfazer o nulo em cima do minuto 45, o ponta de lança pisou Muharemovic de forma perigosa – ainda que negligente – vendo o cartão vermelho direto. Este momento não alterou o rumo da eliminatória, mas gerou um problema para os “oitavos”, uma vez que os EUA perderam o goleador e a referência no centro do ataque.

Nesta quinta-feira, Balogun fez quatro remates, viu um golo anulado, atirou à barra e recuperou a posse por uma vez.

O Momento: Tillman, minuto 82

Num encontro lento, pouco vistoso e de pólvora seca da Bósnia – numa versão bem mais amedrontada – nem jogar em superioridade numérica serviu para os comandados de Sergej Barbarez se agigantarem. Assim, os Estados Unidos nunca saíram da mó de cima e Tillman capitalizou um livre direto, confirmando o desfecho previsível.