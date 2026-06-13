Os Estados Unidos entraram no Mundial 2026 a golear. Na receção ao Paraguai, na madrugada deste sábado, os norte-americanos venceram por 4-1 na Califórnia.

A goleada foi edificada a partir do sétimo minuto, quando o médio Bobadilla tentou intercetar a bola na área e concedeu um autogolo. Numa primeira parte de sentido único, Balogun viu um golo anulado aos 28 minutos. Em todo o caso, o avançado do Mónaco faturou aos 31 e 45+5m.

 

 

 

Ainda que Maurício – médio do Palmeiras – tenha reduzido aos 73 minutos, Giovanni Reyna aplicou o 4-1 aos 90+8m.

 

 

Desta forma, os Estados Unidos lideram o Grupo D, com três pontos, aguardando pelo Austrália-Turquia, agendado para a madrugada deste domingo (05h).

Na segunda jornada, na sexta.feira (20h), os EUA recebem a Austrália. Por sua vez, o Paraguai (4.º) defronta a Turquia na madrugada de sábado (04h).

A Figura: Balogun dá asas aos norte-americanos

Nascido em Nova Iorque há 24 anos e formado pelo Arsenal, Folarin Balogun não viveu uma época de sucessos coletivos no Mónaco. Em todo o caso, o ponta de lança acumulou 19 golos em 43 jogos, o que permite chegar ao Mundial 2026 de mira afinada. Na madrugada deste sábado, Balogun desferiu cinco remates – três dos quais enquadrados com a baliza – fez dois golos e isolou-se como o melhor marcador da prova. Além disso, sofreu quatro faltas e ganhou cinco em 11 duelos. Antes de rematar no corredor central, este avançado deambula e ajuda a desmontar a defesa adversária.

O Momento: a trivela de Gio Reyna, minuto 90+8

Até podia jogar por Portugal, mas Gio optou pelos EUA. O antigo médio ofensivo do Dortmund selou a goleada com um belo gesto técnico. Aos 23 anos, Reyna – nascido em Sunderland, Inglaterra – apenas fez um golo nesta época, ao serviço do Borussia Mönchengladbach. Quiçá, este Mundial lhe dê um novo brilho e o relance para a ribalta.

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