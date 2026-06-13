Mundial 2026: Estados Unidos voam nas asas de Balogun e goleiam Paraguai
Avançado do Mónaco bisou na Califórnia e Reyna encerrou a goleada com trivela
Avançado do Mónaco bisou na Califórnia e Reyna encerrou a goleada com trivela
Os Estados Unidos entraram no Mundial 2026 a golear. Na receção ao Paraguai, na madrugada deste sábado, os norte-americanos venceram por 4-1 na Califórnia.
A goleada foi edificada a partir do sétimo minuto, quando o médio Bobadilla tentou intercetar a bola na área e concedeu um autogolo. Numa primeira parte de sentido único, Balogun viu um golo anulado aos 28 minutos. Em todo o caso, o avançado do Mónaco faturou aos 31 e 45+5m.
Excelente trabalho de Pulisic e azar de Bobadilla que marca na própria baliza 🙃
1-0 para os Estados Unidos!#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #EstadosUnidos #Paraguai #betano pic.twitter.com/ZVhjKq2Mzk
— sport tv (@sporttvportugal) June 13, 2026
Balogun a fazer o segundo dos anfitrões 🇺🇸#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #EstadosUnidos #Paraguai #betano pic.twitter.com/96i0LfDAEE— sport tv (@sporttvportugal) June 13, 2026
Balogun a bisar e os Estados Unidos vão vencendo o Paraguai ao intervalo por 3-0 😱#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #EstadosUnidos #Paraguai #betano pic.twitter.com/00hW5OYdSU— sport tv (@sporttvportugal) June 13, 2026
Ainda que Maurício – médio do Palmeiras – tenha reduzido aos 73 minutos, Giovanni Reyna aplicou o 4-1 aos 90+8m.
Eis uma das novas regras implementadas no Mundial FIFA 2026 em ação 👏
Tim Ream viu o cartão amarelo retirado, que posteriormente foi atribuído a Almiron 🟨#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #EstadosUnidos #Paraguai pic.twitter.com/3VrBPGE2IS
— sport tv (@sporttvportugal) June 13, 2026
Golaço de trivela de Reyna para fechar a conta 🇺🇸— sport tv (@sporttvportugal) June 13, 2026
Estados Unidos 4-1 Paraguai!#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #EstadosUnidos #Paraguai pic.twitter.com/L0392dfP5a
Desta forma, os Estados Unidos lideram o Grupo D, com três pontos, aguardando pelo Austrália-Turquia, agendado para a madrugada deste domingo (05h).
Na segunda jornada, na sexta.feira (20h), os EUA recebem a Austrália. Por sua vez, o Paraguai (4.º) defronta a Turquia na madrugada de sábado (04h).
A Figura: Balogun dá asas aos norte-americanos
Nascido em Nova Iorque há 24 anos e formado pelo Arsenal, Folarin Balogun não viveu uma época de sucessos coletivos no Mónaco. Em todo o caso, o ponta de lança acumulou 19 golos em 43 jogos, o que permite chegar ao Mundial 2026 de mira afinada. Na madrugada deste sábado, Balogun desferiu cinco remates – três dos quais enquadrados com a baliza – fez dois golos e isolou-se como o melhor marcador da prova. Além disso, sofreu quatro faltas e ganhou cinco em 11 duelos. Antes de rematar no corredor central, este avançado deambula e ajuda a desmontar a defesa adversária.
O Momento: a trivela de Gio Reyna, minuto 90+8
Até podia jogar por Portugal, mas Gio optou pelos EUA. O antigo médio ofensivo do Dortmund selou a goleada com um belo gesto técnico. Aos 23 anos, Reyna – nascido em Sunderland, Inglaterra – apenas fez um golo nesta época, ao serviço do Borussia Mönchengladbach. Quiçá, este Mundial lhe dê um novo brilho e o relance para a ribalta.