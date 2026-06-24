Os EUA flexibilizam as restrições impostas à seleção do Irão, que participa no Mundial 2026 de futebol, permitindo que a equipa iraniana entre no país dois dias antes do seu próximo jogo, anunciou o Departamento de Segurança Interna dos EUA, na terça-feira.

A equipa continuará a ser obrigada a partir após o jogo de sexta-feira em Seattle, afirmou um porta-voz do departamento. «Isto estava planeado da nossa parte», disse Andrew Giuliani, diretor-executivo do Grupo de Trabalho da Casa Branca para a FIFA, à Associated Press. «Íamos analisar como correram as duas primeiras deslocações e, se tudo corresse bem, prolongaríamos o dia extra, tendo em conta o tempo de viagem mais longo», completou.

Um porta-voz da Federação Iraniana de Futebol confirmou que a equipa partirá do seu campo de treino em Tijuana, no México, na quarta-feira, com destino a Seattle, onde o Irão defronta o Egito, na terceira e última jornada do grupo G (04h00 da madrugada de sábado, hora portuguesa).

A delegação iraniana tem-se queixado das restrições de viagem impostas à equipa e dos desafios que esta tem enfrentado desde o início da guerra. Para os dois primeiros jogos, em Los Angeles, a equipa só foi autorizada a viajar na véspera. O campo de treino da equipa foi transferido de Tucson, no Arizona, para o México. Vários responsáveis da equipa e membros da equipa de apoio foram impedidos de viajar para os EUA com a equipa.

Não é invulgar que as equipas viajem um dia antes do jogo, o que está em conformidade com os regulamentos da FIFA. Mas o Irão tinha solicitado mais tempo para se aclimatar às cidades anfitriãs e recuperar após os jogos.