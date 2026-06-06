O Canadá fechou a preparação para o Mundial 2026 com um empate a uma bola frente à Irlanda, em Montreal, num jogo em que Stephen Eustáquio, médio do FC Porto, voltou a estar em evidência.

Eustáquio, que atuou como capitão da seleção canadiana, foi titular e cumpriu 87 minutos, e foi dos pés do médio dos dragões que saio o canto que deu o golo dos anfitriões. Jake O’Brien acabou por desviar a bola para a própria baliza, colocando o Canadá em vantagem.

A Irlanda viria a chegar ao empate ainda antes do intervalo, através de um penálti convertido na recarga por Ogbene, depois da defesa de Maxime Crépeau.

No segundo tempo, o Canadá ainda procurou o triunfo, mas sem conseguir voltar a bater Mark Travers, apesar de algumas oportunidades claras, e o empate manteve-se até ao final do encontro.