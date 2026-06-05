A FIFA anunciou uma nova cerimónia pré-jogo para o Mundial 2026, competição que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

A principal novidade passa pela presença de todos os futebolistas inscritos na ficha de jogo, e não apenas os titulares, junto ao círculo central durante a execução dos hinos nacionais.

Os jogadores e a equipa de arbitragem estarão posicionados frente a frente, num momento que a FIFA pretende tornar mais simbólico e emocional.

A entrada em campo também será alterada. As equipas entrarão pelo lado mais próximo do respetivo túnel, acompanhadas por crianças integradas nos programas juvenis da FIFA, atravessando um arco especialmente preparado para a cerimónia.

Além de bandeiras gigantes dos países participantes, haverá elementos visuais espalhados pelo relvado, incluindo uma grande lona no círculo central e bandeiras nacionais transportadas no relvado.

«À medida que o Mundial cresce, continuamos a inovar a forma como o futebol é vivido. Ter todos os jogadores e árbitros frente a frente durante os hinos criará um momento de unidade, orgulho e emoção», afirmou o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Após os hinos, manter-se-ão os protocolos tradicionais, como as fotografias oficiais, os cumprimentos entre equipas e o sorteio entre capitães.

A FIFA revelou ainda que, nas fases mais adiantadas do torneio, as cerimónias poderão incluir efeitos de fumo colorido e pirotecnia, reforçando o espetáculo antes do apito inicial.

O jogo de abertura do Mundial 2026, entre México e África do Sul, está marcado para o dia 11 de junho às 20h.

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