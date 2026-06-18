Empate parecia ser o resultado esperado. O futebol, imprevisível como só ele consegue ser, tratou de criar um herói para o Gana de Carlos Queiroz, que na compensação do segundo tempo confirmou uma vitória muito importante nesta fase de grupos.

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Toronto recebeu o segundo encontro do dia neste Grupo L, assim como a presença de Carlos Queiroz no quinto Mundial da carreira. Carlos Alberto Parreira continua a ser líder com seis participações. A chuva abençoou o momento, mas no banco de suplentes, o técnico português viu o Panamá entrar melhor.

Logo aos três minutos, Waterman começou a mostrar ao que vinha e esteve muito perto de ser feliz. Valeu a atenção (e algum espalhafato) de Ati Zigi, que defendeu de forma fantástica o remate de primeira do avançado panamiano. Desde cedo se percebeu que a toada do primeiro tempo não iria sofrer alterações, caso o Gana não aplicasse uma intensidade superior no jogo.

Desta forma, a pausa para hidratação surgiu numa altura importante para Carlos Queiroz, que aproveitou para quebrar um pouco o ritmo e segurar mais a posse da bola. A verdade é que o Gana não enquadrou qualquer remate com a baliza nos primeiros 45 minutos e só não chegou ao intervalo em desvantagem graças a uma bela exibição do guarda-redes.

Os jogadores recolheram aos balneários com um nulo no marcador e um ascendente claríssimo do Panamá durante o primeiro tempo. Para o segundo tempo, o técnico português foi obrigado a mexer na baliza e viu a sua equipa encostar o adversário às cordas nos minutos iniciais.

Adjetey foi lá acima cabecear para uma bela defesa de Mosquera e pouco depois foi a vez de Jordan Ayew surgir em zona de finalização. Valeu o corte absolutamente surreal de Andrade, que evita o 1-0 para a equipa africana. Pelo meio, uma série de substituições, com destaque para a saída de Puma Rodríguez, ex-Famalicão, e uma das caras mais conhecidas do conjunto panamiano.

A aproximação ao apito final do árbitro trouxe maior procura pelo golo, que acabou por chegar. Num lance construído pelo corredor esquerdo, a bola foi cruzada para o coração da área, onde apareceu o desvio certeiro de Yirenkyi. São três pontos para o Gana, os mesmos da Inglaterra, que esta quarta-feira derrotou a Croácia (4-2).

A FIGURA: Yirenkyi

Num jogo sem grandes protagonistas, o destaque acaba por ser claro. O autor do único golo. No meio-campo teve algumas dificuldades para evitar diversos dos ataques do Panamá, mas vestiu a capa de herói quando teve de o fazer. São três pontos muito importantes para o Gana, nesta fase de grupos do Mundial 2026.

O MOMENTO: Gana chega à vitória

Da forma mais dramática possível, a equipa de Carlos Queiroz fez o 1-0 e gelou as bancadas do recinto em Toronto. Após um cruzamento para o coração da área, Yirenkyi apareceu no sítio certo e foi feliz.