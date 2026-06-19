A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu mais de 13 mil produtos contrafeitos entre 1 de maio e 5 de junho em Portugal, na operação “Trademark 2026”, tendo sido constituídos 24 arguidos.

Em comunicado, a GNR informa que «foram realizadas 48 ações de fiscalização, maioritariamente em feiras, mercados, estabelecimentos comerciais e outros locais de venda ao público, das quais resultou a apreensão de 13.360 artigos contrafeitos, em especial vestuário, calçado e acessórios desportivos, incluindo artigos alusivos a clubes e seleções nacionais».

Nesta senda, a GNR registou «49 crimes no âmbito do código da propriedade industrial, 390 autos de contraordenação».

«Para a execução desta operação foram empenhados 793 militares de diversas unidades da Guarda, numa atuação coordenada entre os comandos territoriais e a unidade de ação fiscal, que prestou apoio técnico e operacional no âmbito das suas competências específicas», lê-se no comunicado.