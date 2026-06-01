O Equador anunciou, esta segunda-feira, os convocados para o Mundial de 2026, nos EUA, Canadá e México. 

Os destaques do conjunto sul americano são o ex-Sporting Gonzalo Plata e Willian Pacho, campeão europeu pelo PSG e colega de Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos. 

O Equador integra o Grupo E, juntamente com Alemanha, Costa do Marfim e o estreante Curaçau. 

Confira a lista dos 26 jogadores convocados: 

Guarda-redes: Gonzalo Valle, Hérnan Galíndez, Moisés Ramírez 

Defesas: Angelo Preciado, Félix Torres, Joel Ordóñez, Jackson Porozo, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Willian Pacho, Yaimar Medina 

Médios: Alan Franco, Denil Castillo, John Yeboah, Jordy Alcívar, Kendry Páez, Moisés Caicedo, Pedro Vite 

Avançados: Alan Minda, Anthony Valencia, Enner Valencia, Gonzalo Plata, Jeremy Arévalo, Jordy Caicedo, Kevin Rodríguez, Nilson Angulo