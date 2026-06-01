Mundial 2026: Gonzalo Plata e Pacho nos convocados do Equador
Ex-Sporting e colega de portugueses no PSG entre os 26 escolhidos para o torneio deste verão
Ex-Sporting e colega de portugueses no PSG entre os 26 escolhidos para o torneio deste verão
O Equador anunciou, esta segunda-feira, os convocados para o Mundial de 2026, nos EUA, Canadá e México.
Os destaques do conjunto sul americano são o ex-Sporting Gonzalo Plata e Willian Pacho, campeão europeu pelo PSG e colega de Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos.
O Equador integra o Grupo E, juntamente com Alemanha, Costa do Marfim e o estreante Curaçau.
Confira a lista dos 26 jogadores convocados:
Guarda-redes: Gonzalo Valle, Hérnan Galíndez, Moisés Ramírez
Defesas: Angelo Preciado, Félix Torres, Joel Ordóñez, Jackson Porozo, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Willian Pacho, Yaimar Medina
Médios: Alan Franco, Denil Castillo, John Yeboah, Jordy Alcívar, Kendry Páez, Moisés Caicedo, Pedro Vite
Avançados: Alan Minda, Anthony Valencia, Enner Valencia, Gonzalo Plata, Jeremy Arévalo, Jordy Caicedo, Kevin Rodríguez, Nilson Angulo