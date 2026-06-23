A Noruega venceu o Senegal na segunda jornada do Grupo I e selou a qualificação para os 16 avos de final do Mundial 2026. Na madrugada desta terça-feira, em Nova Jérsia, Schjelderup foi a jogo aos 71 minutos.

Perante um mar vermelho e azul, o marcador foi inaugurado pelos nórdicos aos 43 minutos. Atento a Haaland, o capitão senegalês Koulibaly entregou o esférico a Pedersen. O lateral entrado aos 13 minutos, para o lugar do lesionado Ryerson, capitalizou a oportunidade.

Em cima do intervalo, aos 45+4m, o guarda-redes Mendy perdeu a bola para Haaland, mas o avançado atirou ao poste. Em todo o caso, o gigante não ficaria em branco, pois “molharia a sopa” aos 48 e 58 minutos. Assim, o goleador do Man City leva quatro golos no Mundial 2026, igualando Mbappé e apenas superado por Messi (cinco golos).

Pelo meio, aos 53 minutos, o extremo Sarr marcou para o Senegal. Entre trocas, o avançado bisou aos 90+3m, mas tarde para apontar ao empate.

A Noruega espreita o melhor Mundial da sua história, depois dos "oitavos" em 1938 e 1998. O regresso ao maior palco internacional, após 28 anos de ausência, continua a prometer. Por agora, lidera o Grupo I a par da França, com seis pontos, apontando ao duelo de sexta-feira (20h) em Massachusetts.

Em simultâneo, Senegal e Iraque – ainda sem pontos – jogam em Toronto.

A Figura: Haaland

Numa seleção coesa e com figuras de topo, o avançado continua implacável, voltando a bisar e atirando por uma vez ao poste. Além disso, Haaland ganhou quatro duelos aéreos em sete disputados e sofreu duas faltas. É um sério candidato a melhor marcador da prova, a par de Mbappé e Messi.

O Momento: remar a favor da maré

Após o apito final, Ståle Solbakken correu para a bancada e só parou quando abraçou e beijou a esposa. Ao regressar ao relvado, o selecionador norueguês reuniu as tropas para “remar” com os milhares de compatriotas presentes em Nova Jérsia. Por estas semanas, os nórdicos vão fazendo as delícias dos norte-americanos – tal como os escoceses em Boston – revelando a verdadeira essência do futebol e do Mundial.