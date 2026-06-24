Aí está ele! Lumumba Vea, porventura o «homem-estátua» mais conhecido do mundo, estreou-se no Mundial 2026.

Nas bancadas do Estádio Akron (México), uma das figuras icónicas da seleção congolesa destacou-se dos demais adeptos e foi rapidamente captado pela realização do encontro. Recorde-se que falhou a estreia da RD Congo na competição, precisamente frente a Portugal, devido a atrasos no processo de autorização de viagem para os Estados Unidos.

Imóvel durante todos os 90 minutos do encontro, Lumumba Vea presta homenagem à estátua de Patrice Lumumba, antigo líder congolês.