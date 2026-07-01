Quem tem Harry Kane, arrisca-se a ter, a qualquer momento, o ataque certeiro. O predador a caçar a presa. Um verdadeiro furacão apontado à baliza contrária.

Em Atlanta, esta quarta-feira, assim foi. No duelo entre leões e leopardos, foram estes a fazer a caçada inicial, mas foi, por fim, a Inglaterra a morder o apuramento para os oitavos de final. Não foi fácil, mas foi, por fim, justo face ao que se passou. Segue-se o México, no Azteca, casa de uma seleção que só sabe vencer neste Mundial e sem golos sofridos

Adversária de Portugal na primeira jornada da fase de grupos, a RD Congo começou por gelar toda uma nação inglesa que ambiciona novo título mundial 60 anos depois. Aos sete minutos, houve toque vindo do futebol português a dar vantagem aos congoleses. Brian Cipenga, que jogou no Boavista (sub-19 e equipa B), Freamunde, sub-23 do Famalicão, SC Ideal, Anadia, Lank Vilaverdense e Paços de Ferreira, recebeu uma bola longa de Chancel Mbemba (ex-FC Porto) e bateu Pickford com um remate de pé direito.

A perder, Inglaterra, que teve Djed Spence, Declan Rice e Noni Madueke de volta ao onze inicial, encontraria um grande obstáculo na baliza contrária: com três grandes defesas na primeira parte, Lionel Mpasi manteve o 1-0, em 45 minutos iniciais que bem podiam ter tido mais golos. Para um lado e para o outro.

É que, se Bellingham (por duas vezes, aos 30 e 45+3m) e Harry Kane noutra, mesmo em cima do intervalo, podiam ter empatado, o autor do golo do empate ante Portugal, Yoane Wissa, viu o 2-0 esbarrar no poste, aos 42 minutos. Pelo meio, quando não estava lá Mpasi, estava Wan-Bissaka (que tal como Wissa joga na Premier League), que negou o empate a Rashford, com um corte quase em cima da linha de baliza.

Na segunda parte, os africanos conseguiram manter competência sem bola perante uma Inglaterra que foi tendo soluções, apostou muito nos cruzamentos... mas foi tendo cada vez menos tempo. Aos 53 minutos, um remate traiçoeiro de Bellingham foi defendido por Mpasi de forma incompleta e Mbemba aliviou, na melhor ocasião antes da pausa para hidratação.

Aí, já com Gordon e Saka em campo (saíram Rashford e Madueke), Tuchel lançou Eze após a pausa, tirou Spence e colocou Rice adaptado a lateral, à procura do empate. Até que era tempo de despachar em busca de golo e… “Hurry” Kane! Despachem-se que há furacão à vista!

Aos 75 minutos, Eze e Rice combinaram bem pela direita, a bola viajou para a esquerda da área e Gordon cruzou para Harry Kane cabecear para o 1-1. Onze minutos volvidos e a justificar o ascendente inglês, nova assistência de Gordon resultou num golaço de pé direito de Kane, que fez a reviravolta para o apuramento, num golo histórico que valeu ainda ultrapassagem a Pelé.

FIGURA: Harry Kane

O avançado inglês de 32 anos voltou a ser decisivo e, com um bis, deu o apuramento. Chegou aos cinco golos neste Mundial e aos 13 na história da prova: iguala Just Fontaine no sexto lugar e ultrapassa os 12 golos de Pelé. Chega aos 84 por Inglaterra, à 118.ª internacionalização.

MOMENTO: Kane para a reviravolta (86m)

Depois do empate de cabeça, um grande golo de pé direito, dentro da área, para o triunfo. Kane fugiu a três adversários depois de receber a bola vinda de Gordon e bateu Mpasi (que fez tudo para fechar a baliza com várias grandes defesas), com um fortíssimo pontapé.