Mehdi Torabi recebeu um novo visto para múltiplas entradas no Estados Unidos, poucas horas após ter sido informado que o visto inicial era apenas válido para uma única entrada.

«Após esforços da Federação de Futebol e em coordenação com a FIFA, o jogador recebeu hoje um novo visto de múltiplas entradas», refere a Federação Iraniana de Futebol.

Recorde-se que Torabi foi suplente não utilizado pelo Irão no empate a dois golos frente à Nova Zelândia (2-2) e está assim apto para defrontar a Bélgica, no próximo dia 21 de junho.

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