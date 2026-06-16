Mundial 2026
Há 34 min
Mundial 2026: iraniano recebe novo visto para entrar nos Estados Unidos
Decisão surge poucas horas após o atleta ter sido informado que o primeiro visto era válido para apenas uma entrada no país
DIM
Decisão surge poucas horas após o atleta ter sido informado que o primeiro visto era válido para apenas uma entrada no país
DIM
Mehdi Torabi recebeu um novo visto para múltiplas entradas no Estados Unidos, poucas horas após ter sido informado que o visto inicial era apenas válido para uma única entrada.
«Após esforços da Federação de Futebol e em coordenação com a FIFA, o jogador recebeu hoje um novo visto de múltiplas entradas», refere a Federação Iraniana de Futebol.
Recorde-se que Torabi foi suplente não utilizado pelo Irão no empate a dois golos frente à Nova Zelândia (2-2) e está assim apto para defrontar a Bélgica, no próximo dia 21 de junho.
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