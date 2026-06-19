Mundial 2026: Irão queixa-se à FIFA de restrições impostas pelos EUA
Em causa o impedimento de viajar com a devida antecedência do México para os Estados Unidos
Em causa o impedimento de viajar com a devida antecedência do México para os Estados Unidos
A federação iraniana apresentou uma queixa à FIFA devido às restrições impostas nas deslocações para os jogos do Mundial 2026. A seleção pretendia viajar para Los Angeles dois dias antes da partida de domingo frente à Bélgica, da segunda jornada do Grupo G, com o objetivo de garantir a aclimatização e o descanso dos jogadores, mas o pedido foi recusado pelas autoridades norte-americanas.
«Estas restrições são incompatíveis com o princípio da igualdade de condições e podem afetar a preparação», lê-se em comunicado.
Uma situação idêntica ocorreu na semana passada, antes do jogo com a Nova Zelândia (2-2), quando a comitiva iraniana apenas foi autorizada a viajar com um dia de antecedência.
Devido a questões logísticas e diplomáticas atribuídas a Washington, a seleção do Irão foi forçada a estabelecer o seu centro de operações na cidade mexicana de Tijuana, junto à fronteira com os Estados Unidos.
As autoridades iranianas revelaram que 15 membros da comitiva não receberam autorização de entrada em território norte-americano.
Esta é a sétima participação do Irão numa fase final de um Campeonato do Mundo, a quarta consecutiva, sendo que a seleção iraniana nunca conseguiu ultrapassar a primeira fase da competição.