A federação iraniana apresentou uma queixa à FIFA devido às restrições impostas nas deslocações para os jogos do Mundial 2026. A seleção pretendia viajar para Los Angeles dois dias antes da partida de domingo frente à Bélgica, da segunda jornada do Grupo G, com o objetivo de garantir a aclimatização e o descanso dos jogadores, mas o pedido foi recusado pelas autoridades norte-americanas.

«Estas restrições são incompatíveis com o princípio da igualdade de condições e podem afetar a preparação», lê-se em comunicado.

Uma situação idêntica ocorreu na semana passada, antes do jogo com a Nova Zelândia (2-2), quando a comitiva iraniana apenas foi autorizada a viajar com um dia de antecedência.

Devido a questões logísticas e diplomáticas atribuídas a Washington, a seleção do Irão foi forçada a estabelecer o seu centro de operações na cidade mexicana de Tijuana, junto à fronteira com os Estados Unidos.

As autoridades iranianas revelaram que 15 membros da comitiva não receberam autorização de entrada em território norte-americano.

Esta é a sétima participação do Irão numa fase final de um Campeonato do Mundo, a quarta consecutiva, sendo que a seleção iraniana nunca conseguiu ultrapassar a primeira fase da competição.