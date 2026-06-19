Mundial 2026: Ismael Koné operado com sucesso
Médio canadiano sofreu uma fratura exposta na perna esquerda durante o Canadá-Qatar
Médio canadiano sofreu uma fratura exposta na perna esquerda durante o Canadá-Qatar
Ismael Koné foi operado com sucesso à lesão grave sofrida na perna esquerda, durante o Canadá-Qatar, informou a Federação Canadiana de Futebol.
O médio de 24 anos ficou gravemente lesionado após uma entrada de Assim Madibo que, ao ver o jogador magoado, desfez-se em lágrimas. Tal como seria de esperar, Ismael Koné não jogará mais no Mundial 2026.
Através das redes sociais, a seleção canadiana deseja as melhoras ao médio e salienta que voltará «mais forte».
Nos dois primeiros jogos do Canadá, Ismael Koné somou 147 minutos, mostrando-se peça fundamental na organização tática da equipa.
Last night, Ismaël Koné underwent successful surgery to repair a lower limb fracture. He is expected to make a full recovery but will miss the remainder of FIFA World Cup 2026™️.— CANMNT (@CANMNT_Official) June 19, 2026
You will come back stronger, Isma! 🫶 pic.twitter.com/fjQjNz6Y8j