O australiano Alireza Faghani é o árbitro do jogo entre Portugal e a Colômbia, da terceira e última jornada do Grupo K do Mundial 2026, anunciou a FIFA, esta quarta-feira.

Faghani, de 48 anos, terá como auxiliares os compatriotas George Lakrindis e Andrew Lindsay. O quarto árbitro é o hondurenho Saíd Martínez.

A FIFA não divulgou ainda a equipa de vídeoarbitragem para o duelo no estádio Hard Rock, em Miami Gardens, com início às 19h30 locais (00:30 de domingo em Lisboa).

Natural do Irão e árbitro internacional desde 2008, Alireza Faghani vai dirigir o seu segundo jogo no Mundial 2026, depois do França-Senegal (3-1), da primeira jornada do Grupo I.

Será a terceira vez que apita um jogo de Portugal, depois do empate 0-0 com o Chile, nas meias-finais da Taça das Confederações (derrota por 3-0 no desempate por grandes penalidades), em 2017, e do triunfo por 2-0 sobre o Uruguai, na fase de grupos do Mundial 2022.