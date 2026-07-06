Natural da Cidade do México, Javier Aguirre encerrou o terceiro ciclo ao leme da seleção na cidade-natal, maIs precisamente no mítico Azteca. No rescaldo à derrota com a Inglaterra nos “oitavos” do Mundial 2026 (3-2), o treinador de 67 anos fez o anúncio na conferência de imprensa.

«Este foi o meu último jogo como treinador principal da seleção mexicana. Preciso de dar um passo atrás para permitir que o Rafa Márquez e a sua equipa assumam o comando e sigam em frente. Só tenho palavras de agradecimento para todos aqueles que nos apoiaram. O ambiente foi extraordinário e os adeptos estiveram sempre connosco. Não posso apontar nada aos meus jogadores.»

«Este é o mais alto nível do futebol. Aqui não há margem para erros, porque acabam sempre por ser castigados», analisou.

No cargo desde 2024, Aguirre conseguiu 22 vitórias em 34 jogos, tendo conquistado a Liga das Nações e a Gold Cup neste ciclo. Antes, passou por este cargo entre 2001 e 2002, e entre 2009 e 2010.

O posto de selecionador vai ser assumido por Rafa Márquez, outrora defesa de Barcelona e Mónaco. Aos 47 anos, prepara-se para a primeira experiência enquanto timoneiro de uma seleção.