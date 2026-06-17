João Neves estreou-se em Mundiais com o prémio de «Homem do Jogo», no empate de Portugal diante da RD Congo (1-1). Numa tarde onde a Seleção Nacional fez soar vários alarmes, o jovem craque do PSG foi uma exceção.

O médio, recorde-se, abriu a contagem do marcador aos seis minutos com um grande golo de cabeça, apontando, também, o seu primeiro golo em Campeonatos do Mundo.

Quanto a Portugal, o sonho mantém-se vivo. No dia 23, às 18h00, a Seleção Nacional defronta o Uzbequistão para o segundo jogo da fase de grupos do Mundial. Pode acompanhar todas as emoções, no Maisfutebol, ao minuto.