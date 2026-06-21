Depois de arbitrar o Suíça-Bósnia (4-1), na quinta-feira, em Los Angeles (Califórnia), João Pinheiro foi nomeado para ser o quarto árbitro do duelo entre Marrocos e Haiti.

Este jogo da terceira jornada do Grupo C está agendado para as 23h de quarta-feira, em Atlanta.

A equipa de arbitragem vai ser liderada pelo neerlandês Danny Makkelie, que vai ser auxiliado pelos compatriotas Hessel Steegstra e Jan De Vires, além dos portugueses João Pinheiro e Bruno Jesus (árbitro reserva).

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