Mundial 2026
Há 1h e 4min
Mundial 2026: João Pinheiro é o quarto árbitro do Marrocos-Haiti
Árbitro português dirigiu o jogo de estreia na quinta-feira
Árbitro português dirigiu o jogo de estreia na quinta-feira
Depois de arbitrar o Suíça-Bósnia (4-1), na quinta-feira, em Los Angeles (Califórnia), João Pinheiro foi nomeado para ser o quarto árbitro do duelo entre Marrocos e Haiti.
Este jogo da terceira jornada do Grupo C está agendado para as 23h de quarta-feira, em Atlanta.
A equipa de arbitragem vai ser liderada pelo neerlandês Danny Makkelie, que vai ser auxiliado pelos compatriotas Hessel Steegstra e Jan De Vires, além dos portugueses João Pinheiro e Bruno Jesus (árbitro reserva).
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