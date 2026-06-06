Lennart Karl, que sofreu uma lesão na coxa esquerda, foi forçado a abandonar a convocatória da Alemanha para o Mundial 2026, sendo substituído por Assan Ouédraogo.

A grande revelação do Bayern de Munique na temporada 2025/26, de apenas 18 anos, conta apenas três internacionalizações.

Para colmatar esta ausência, Julian Nagelsmann chamou Assan Ouédraogo, médio de 20 anos e vinculado ao Leipzig. Soma apenas um jogo pela Alemanha.

Ouédraogo, que se lesionou no joelho esquerdo após o primeiro jogo pela seleção, esteve afastado dos relvados até ao final de março.

A “Mannschaft” defronta os Estados Unidos no sábado, em Chicago, às 19:30, no último particular antes do Mundial 2026.

A Alemanha, quatro vezes campeã mundial (1954, 1974, 1990 e 2014), integra o Grupo E, com Equador, Costa do Marfim e o estreante Curaçau.