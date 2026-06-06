Mundial 2026: lesão afasta Lennart Karl, Alemanha chama Ouédraogo
Infortúnio do jovem do Bayern Munique abre espaço para médio do Leipzig
Infortúnio do jovem do Bayern Munique abre espaço para médio do Leipzig
Lennart Karl, que sofreu uma lesão na coxa esquerda, foi forçado a abandonar a convocatória da Alemanha para o Mundial 2026, sendo substituído por Assan Ouédraogo.
A grande revelação do Bayern de Munique na temporada 2025/26, de apenas 18 anos, conta apenas três internacionalizações.
Para colmatar esta ausência, Julian Nagelsmann chamou Assan Ouédraogo, médio de 20 anos e vinculado ao Leipzig. Soma apenas um jogo pela Alemanha.
Ouédraogo, que se lesionou no joelho esquerdo após o primeiro jogo pela seleção, esteve afastado dos relvados até ao final de março.
A “Mannschaft” defronta os Estados Unidos no sábado, em Chicago, às 19:30, no último particular antes do Mundial 2026.
A Alemanha, quatro vezes campeã mundial (1954, 1974, 1990 e 2014), integra o Grupo E, com Equador, Costa do Marfim e o estreante Curaçau.