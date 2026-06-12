Michael Oliver, árbitro inglês de 41 anos, viu-se forçado a adiar a estreia no Mundial 2026 devido a lesão. O britânico foi nomeado pela FIFA para dirigir o Costa do Marfim-Equador, agendado para a meia-noite de segunda-feira.

Assim, esta partida do Grupo E, em Filadélfia (Estados Unidos), vai ser arbitrada por François Letexier. O francês de 37 anos arbitrou a final do Euro 2024, entre Inglaterra e Espanha.

O Grupo E do Mundial 2026 é composto por Costa do Marfim, Equador, Alemanha e Curaçau.