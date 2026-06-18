Mundial 2026: lista de todos os marcadores na fase final
Há oito jogadores com mais de um golo e há também oito países ainda em branco
Há oito jogadores com mais de um golo e há também oito países ainda em branco
Lionel Messi, com um hat-trick frente à Argélia, chega ao final da primeira jornada da fase de grupos do Mundial 2026 no topo da lista dos melhores marcadores, à frete de nomes como Kylian Mbappé, Harry Kane ou Erling Haaland.
Portugal, para já, está apenas representado, nesta lista, por João Neves, autor do golo solitário de Portugal diante do Congo (1-1).
Ainda sem representantes, estão a África do Sul, Haiti, Turquia, Equador, Espanha, Cabo Verde, Argélia e Panamá, os países que ainda não marcaram nesta fase final.
Lista dos melhores marcadores
3 golos
Lionel Messi (Argentina)
2 golos
Kai Havertz (Alemanha)
Folarin Balogun (EUA)
Kylian Mbappé (França)
Harry Kane (Inglaterra)
Erling Haaland (Noruega)
Elijah Just (Nova Zelândia)
Yasin Ayari (Suécia)
1 golo
Deniz Undav (Alemanha)
Jamal Musiala (Alemanha)
Nathaniel Brown (Alemanha)
Felix Nmecha (Alemanha)
Schlotterbeck (Alemanha)
Abdululelah Al Amri (Arábia Saudita)
Nestory Irankunda (Austrália)
Metcalfe (Austrália)
Marko Arnautovic (Áustria)
Romano Schid (Áustria)
Jovo Lukic (Bósnia-Herzegovina)
Vinícius Junior (Brasil)
Cyle Larin (Canadá)
Krejci (Chéquia)
Jaminton Campaz (Colômbia)
Luiz Díaz (Colômbia)
Muñoz (Colômmbia)
Wissa (RD Congo)
Oh Hyeon-Gyu (Coreia do Sul)
Hwang In-Beom (Coreia do Sul)
Amad Diallo (Costa do Marfim)
Petar Musa (Croácia)
Martin Batutina (Croácia)
Comenencia (Curaçao)
Emam Ashour (Egito)
McGinn (Escócia)
Giovanni Reina (EUA)
Bradley Barcola (França)
Yrenkyi (Gana)
Marcus Rashford (Inglaterra)
Bellingham (Inglaterra)
Aymen Hussein (Iraque)
Ramin Rezaeian (Irão)
Mohebbi (Irão)
Nakamura (Japão)
Kamada (Japão)
Ali Olwan (Jordânia)
Saibari (Marrocos)
Raul Jiménez (México)
Julián Quiñones (México)
Leo Ostigard (Noruega)
Summerville (Países Baixos)
Van Dijk (Países Baixos)
Mauricio (Paraguai)
JOÃO NEVES (Portugal)
Ibrahim Mbaye (Senegal)
Alexander Isak (Suécia)
Viktor Gyökeres (Suécia)
Mattias Svanberg (Suécia)
Embolo (Suíça)
Rekik (Tunísia)
Maxi Araújo (Uruguai)
Abbosbek Fayzullaev (Uzbequistão)