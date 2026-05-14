A Nova Zelândia anunciou, esta quinta-feira, a lista de convocados para o Mundial2026 nos EUA, Canadá e México.

Nas escolhas do selecionador Darren Bazeley destacam-se Chris Wood e Tommy Smith, que entram para a história do futebol neozelandês. Ambos os jogadores são os primeiros neozelandeses a participar em dois campeonatos do mundo pelos «All Whites» - 2010 e, agora, 2026.

Darren Bazeley afirmou ter escolhido «um plantel que sentimos que nos colocará na melhor posição para competir. Uma mistura de jovens talentos muito promissores e jogadores experientes para maximizar as nossas hipóteses de vencer jogos e passar da frase de grupos».

O único representante da Confederação da Oceânia vai fazer a sua estreia no Mundial frente ao Irão, a 16 de junho, em Los Angeles. Seguem-se Egito e Bélgica, a 22 e 27 de junho, respetivamente, no Grupo G.

Os 26 convocados da Nova Zelândia:

Guarda-redes: Max Crocombe (Milwall, Inglaterra); Alex Paulsen (Lechia Gdansk, Polónia); Michael Woud (Auckland FC, Nova Zelândia);

Defesas: Tim Payne (Wellington Phoenix, Nova Zelândia); Francis de Vries (Auckland FC, Nova Zelândia); Tyler Bindon (Sheffield United, Inglaterra); Michael Boxall (Minnesota United, EUA); Liberato Cacace (Wrexham, País de Gales); Nando Pijnaker (Auckland FC, Nova Zelândia); Finn Surman (Portland Timbers, EUA); Callan Elliot (Auckland FC, Nova Zelândia); Tommy Smith (Braintree Town, Inglaterra);

Médios: Joe Bell (Viking, Noruega); Marko Stamenic (Swansea, País de Gales); Alex Rufer (Wellington Phoenix, Nova Zelândia); Ryan Thomas (Zwolle, Países Baixos); Lachlan Bayliss (Newcastle Jets, Austrália);

Avançados: Chris Wood (Nottingham Forest, Inglaterra); Kosta Barbarouses (Western Sidney Wanderers, Austrália); Ben Waine (Port Vale, Inglaterra); Jesse Randall (Auckland FC, Nova Zelândia); Callum McCowatt (Silkeborg, Dinamarca); Matthew Garbett (Peterborough, Inglaterra); Sarpreet Singh (Wellington Phoenix, Nova Zelândia); Ben Old (Saint-Étienne, França); Elijah Just (Motherwell, Escócia).