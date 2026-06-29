Depois de terminar a fase de grupos do Mundial 2026 no segundo lugar do grupo K, Portugal tem pela frente a Croácia, segunda classificada do grupo L, nos 16 avos de final. Será o primeiro encontro de sempre entre portugueses e croatas na competição e o 11.º da história.

Mas, afinal, o que é que vem aí para Portugal?

Se é verdade que a seleção balcânica mantém o selecionador (Zlatko Dalic) que levou o país à final do Mundial 2018 perdida para França e ao terceiro lugar na edição de 2022, esta é uma seleção já com algumas mudanças nos protagonistas e a provar se a transição de gerações pode corresponder às campanhas mais recentes este século.

Ainda há, por exemplo, os veteranos Luka Modric (40 anos) e Ivan Perisic (37 anos) – embora já alguns índices abaixo do auge das respetivas carreiras – enquanto emergem nomes como Martin Baturina ou Petar Sucic, ambos vindos de épocas de destaque no futebol italiano, no Como 1907 e Inter, respetivamente.

Baturina e Sucic têm mesmo sido dois dos principais destaques da Croácia no Mundial. Com o auxílio do SofaScore, parceiro do nosso jornal, os dados estatísticos individuais dos primeiros três jogos mostram que Baturina (titular nos três jogos, um golo marcado) e Sucic (titular em dois jogos e suplente utilizado noutro, um golo e uma assistência) são nomes a ter em conta para Portugal.

Entrar a perder e sair a ganhar

Depois de perder na primeira jornada contra a teórica favorita a vencer o grupo, a Inglaterra, por 4-2 (golos de Baturina e Petar Musa, ex-Benfica e Boavista), a Croácia superou o Panamá com um golo de Ante Budimir (1-0) e venceu o Gana, treinado por Carlos Queiroz, por 2-1 (golos de Sucic e Nikola Vlasic), para garantir o segundo lugar do grupo L: seis pontos, cinco golos marcados e cinco sofridos.

Atenção, Portugal: criar e… marcar

Se é certo que o jogo contra Inglaterra desequilibrou as contas defensivamente, a Croácia apresenta números médios de 1.67 golos marcados (e também sofridos) por jogo e 0.92 golos esperados por jogo, sendo uma seleção que não aproveitou tudo aquilo que de bom criou… mas que chega lá algumas vezes. Na fase de grupos, três grandes oportunidades não resultaram em golo (uma a cada jogo, em média). Por outro lado, e à atenção da fase ofensiva de Portugal, está o facto de a Croácia ter concedido dez grandes oportunidades de golo (média de 3.33) aos seus adversários, no total dos três golos. Por isso, Roberto Martínez e companhia, há que criar… e marcar, para passar aos oitavos de final.