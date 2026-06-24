Com quatro pontos ao fim das duas primeiras jornadas do grupo K do Mundial 2026, Portugal tem o apuramento quase assegurado para os 16 avos de final e começa a desenhar-se o lote de possíveis adversários na próxima fase da competição. Mas quem se seguirá, confirmado o apuramento, depende se a Seleção Nacional se qualifique no primeiro, segundo ou terceiro lugar do seu grupo.

Atual segundo classificado com quatro pontos, a dois da líder Colômbia e à frente da República Democrática do Congo (um ponto) e Uzbequistão (zero), Portugal precisa de vencer a Colômbia para terminar em primeiro lugar no grupo K. Se empatar, fica em segundo lugar.

Há ainda a possibilidade mais remota de cair para o terceiro lugar, embora, se tal acontecesse, os quatro pontos já somados deixam o apuramento para os 16 avos de final quase garantido. Para ser terceiro, Portugal não só teria de perder e a República Democrática do Congo vencer o Uzbequistão, como também ver os congoleses superarem o saldo de golos de Portugal. Nesta altura, Portugal tem 6-1 (cinco positivos) e os africanos 1-2 (um negativo).

E quem pode vir aí?

Sendo mais provável ficar no segundo ou primeiro lugar do grupo do que em terceiro, a mais forte possibilidade é Portugal defrontar, nos 16 avos de final, uma seleção do grupo L, ou seja, Inglaterra, Gana ou Croácia (sendo que o Panamá já está eliminado nesse grupo).

Mas vamos aos cenários, um a um, caso Portugal fique em primeiro, segundo ou terceiro.

Se Portugal ficar em primeiro…

Defrontará um terceiro classificado, que será um de entre estes cinco grupos: D, E, I, J ou L. Este jogo é às 02h30 portuguesas de 4 de julho, em Kansas City (ainda 3 de julho nos EUA). Mas como é que se sabe qual é que pode calhar? A resposta está nos regulamentos da FIFA para o Mundial 2026, havendo uma chave com 495 combinações possíveis para os oito vencedores de grupo que vão defrontar os oito terceiros classificados apurados.

E, passando em primeiro, Portugal defrontará o terceiro classificado do grupo L se este se apurar: é a possibilidade em 330 das 495 combinações possíveis (66,67 por cento de probabilidade). E esse será Inglaterra, Gana ou Croácia, embora já com muito escassa probabilidade de que a Inglaterra caia para o terceiro lugar (a Croácia teria de ganhar ao Gana na última jornada, Inglaterra perder com o Panamá e, nesse caso com os mesmos quatro pontos, ficar com pior saldo de golos do que os ganeses). Portanto, ganeses e croatas são quem mais estão na calha.

Mas, se o terceiro do grupo L não passar, Portugal passa a ter mais probabilidades de apanhar o terceiro classificado do grupo I se este se apurar (91 combinações possíveis): neste cenário, será Senegal ou Iraque. Mas também poderá apanhar o terceiro do grupo E (48 combinações possíveis), podendo ser Costa do Marfim, Equador ou Curaçao. Ainda menos provável é ser o terceiro classificado do grupo D (19 combinações), que será Austrália ou Paraguai e, menos provável ainda, embora possível, é ser o terceiro do grupo J, no caso Áustria ou Argélia.

A atual classificação dos melhores terceiros:

1.º: Suécia, 3 (6-6)

2.º: Escócia, 3 (1-1)

3.º: Croácia, 3 (3-4)

4.º: Argélia, 3 (2-4)

5.º: Paraguai, 3 (2-4)

6.º: Cabo Verde, 2 (2-2)

7.º: Bélgica, 2 (1-1)

8.º: Chéquia, 1 (2-3)

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9.º: RD Congo, 1 (1-2)

10.º: Equador, 1 (0-1)

11.º: Bósnia, 1 (2-5)

12.º: Senegal, 0 (3-6)

*a negrito os atuais terceiros dos grupos que Portugal pode apanhar

Se Portugal ficar em segundo…

Jogará frente ao segundo classificado do grupo L, que será a Inglaterra, o Gana ou a Croácia. Este jogo está marcado para as 00h00 portuguesas de 3 de julho em Toronto (ainda 2 de julho em solo canadiano).

Se Portugal ficar em terceiro…

Se isso acontecer, embora como referimos ser a possibilidade mais remota, Portugal vai jogar com o vencedor do grupo L, a 1 de julho, em Atlanta, às 17 horas. E, mais uma vez, o vencedor desse grupo pode ser… Inglaterra, Gana ou Croácia.