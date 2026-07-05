Duelos, empurrões, picardias e pouco futebol. Não há outra forma de resumir o que aconteceu durante cerca de 100 minutos em Filadélfia. A França tentou colocar em campo o seu estilo de jogo, mas entrou muitas vezes no engodo do Paraguai. Ainda assim, Mbappé voltou a ser decisivo quando foi necessário.

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Didier Deschamps não fez qualquer alteração face ao onze que derrotou a Suécia nos «16 avos» e viu a sua equipa entrar com muita posse de bola, mas pouca procura pela baliza adversária.

Esta postura algo passiva da França foi permitindo ao Paraguai apostar no contra-ataque, sobretudo pela velocidade de Almirón e Enciso. Do outro lado, Olise e Dembélé iam tentando criar perigo através da qualidade individual, mas sem grande sucesso.

Ainda assim, saiu dos pés do extremo do PSG o único lance de real perigo da primeira parte. Um remate em arco que sofreu um desvio e quase surpreendia o guarda-redes.

A falta de qualidade no último terço fez com que o jogo caminhasse a passos largos para o intervalo, não antes de existir um episódio de alguma tensão nas quatro linhas. Mbappé envolveu-se numa picardia com Cubas e seguiu-se uma série de empurrões de parte a parte.

Dos balneários voltaram os mesmos 22 jogadores e a mesma abordagem de ambas as equipas. O Paraguai sempre com as linhas bem descidas no campo e sem permitir grandes aventuras aos elementos mais virtuosos do adversário.

Desta forma, a França apenas conseguiu chegar ao golo da vitória em cima do minuto 70 e por intermédio do suspeito do costume. Doué caiu na área e o árbitro apontou para a marca dos onze metros após rever as imagens no monitor. Mbappé assumiu a marcação do castigo máximo e atirou para o fundo da baliza.

A partir daqui, mais do mesmo. Paraguai com vontade de chegar ao golo do empate e picardias sucessivas entre jogadores das duas equipas, com Mbappé, Cáceres e Galarza em destaque pela negativa. No caminho dos gauleses está agora Marrocos, adversário nos «quartos» deste Campeonato do Mundo.

A FIGURA: Mbappé

É a grande figura dos gauleses neste Campeonato do Mundo e voltou a estar em evidência no quarteto ofensivo. Perante o apagão de Olise durante o encontro, os lances de real perigo junto da baliza do Paraguai saíram dos seus pés. Além do penálti concluído com sucesso, Mbappé teve outras ocasiões para faturar e acabou por chegar aos 19 golos em Mundiais. Está a um de Messi.

O MOMENTO: penálti vitorioso

70 minutos de jogo. Um remate certeiro para o canto inferior direito que carimbou a passagem aos «quartos» do Mundial 2026. Mbappé enganou o guarda-redes e confirmou o jogo entre França e Marrocos na próxima fase da competição.