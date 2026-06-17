Mundial 2026: Ronaldo torna-se no jogador mais velho a jogar por Portugal
Capitão da Seleção Nacional igualou, ainda, Lionel Messi como recordista de presenças em Mundiais, com seis
Capitão da Seleção Nacional igualou, ainda, Lionel Messi como recordista de presenças em Mundiais, com seis
Cristiano Ronaldo tornou-se, frente à RD Congo, o jogador mais velho a jogar por Portugal e igualou Lionel Messi como recordista de presenças em Mundiais, com seis.
O capitão da Seleção Nacional superou Pepe e, com 41 anos e 132 dias, passou a ser o mais velho de sempre a jogar por Portugal. O antigo central, recorde-se, detinha o recorde desde o Euro 2024, quando a seleção portuguesa jogou diante da França, nos quartos de final, com 41 anos e 130 dias.
Cristiano Ronaldo passou, também, a ser o segundo jogador de campo mais velho de sempre a competir na prova, só atrás de Roger Milla que, em 1994, jogou com 42 anos e 39 dias.
No que toca a presenças em Mundiais, Ronaldo junta-se a Messi como os únicos jogadores da história do futebol a jogarem em seis Campeonatos do Mundo.
Ronaldo está, recorde-se, a um golo (tem oito) de igualar Eusébio como o português mais finalizador em Mundiais. Os nove golos do Pantera Negra foram todos apontados durante o Mundial 1966, em Inglaterra, no qual Portugal terminou no terceiro lugar e alcançou a melhor classificação de sempre.