Cristiano Ronaldo tornou-se, frente à RD Congo, o jogador mais velho a jogar por Portugal e igualou Lionel Messi como recordista de presenças em Mundiais, com seis.

O capitão da Seleção Nacional superou Pepe e, com 41 anos e 132 dias, passou a ser o mais velho de sempre a jogar por Portugal. O antigo central, recorde-se, detinha o recorde desde o Euro 2024, quando a seleção portuguesa jogou diante da França, nos quartos de final, com 41 anos e 130 dias.

Cristiano Ronaldo passou, também, a ser o segundo jogador de campo mais velho de sempre a competir na prova, só atrás de Roger Milla que, em 1994, jogou com 42 anos e 39 dias.

No que toca a presenças em Mundiais, Ronaldo junta-se a Messi como os únicos jogadores da história do futebol a jogarem em seis Campeonatos do Mundo.

Ronaldo está, recorde-se, a um golo (tem oito) de igualar Eusébio como o português mais finalizador em Mundiais. Os nove golos do Pantera Negra foram todos apontados durante o Mundial 1966, em Inglaterra, no qual Portugal terminou no terceiro lugar e alcançou a melhor classificação de sempre.